台經院最新預測2020景氣　GDP成長率為2.45%

▲台經院舉行年度「經濟景氣趨勢研討會」，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（11）日舉行年度「經濟景氣趨勢研討會」，會中發表2020年經濟展望與景氣動向，解讀國內外經濟局勢，並針對我國整體產業，剖析製造業、服務業、不動產業等產業景氣現況與發展，以及如何結合早期資金脈動看產業AI化。其中台經院公布的最新預測，2020年GDP成長率為2.45%，較2019年修正後2.4%增加0.05個百分點。

台經院指出，自2018年下半年以來，受美中貿易戰擴大影響，廠商保守觀望、全球經濟需求疲弱，使得各主要國家出口表現多呈頹勢，台灣經濟也受到波及。不過，貿易戰帶來的訂單及生產基地移轉，讓台灣資通視聽產品在2019年前3季出口呈現兩成以上成長，民間投資也有良好表現，使得整體經濟在2019年前3季逐季走揚。

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展望2020年台灣經濟，台經院說，近期中美雙方可望達成初步貿易協議，使得美中貿易緊張情勢獲得緩解，加上美國預防性降息及各主要國家紛紛推出財政刺激政策，配合低基期因素，國際主要預測機構皆認為2020年全球經貿成長將優於2019年表現。

另外，受到美中貿易戰可能緩解、部分生產線轉移回台、5G基礎建設加速、國際原物料價格續跌空間有限影響，使得台灣出口將有正面表現。其次，半導體廠商持續投資先進製程，加上受美中貿易衝擊的台商及在台加碼投資的廠商可以加速回台或在台投資，將使得台灣整體就業環境更加穩定，均有助於帶動內需，預期2020全年經濟成長幅度較2019年為高。台經院11月公布的最新預測，2020年GDP成長率為2.45%，較2019年修正後2.4%增加0.05個百分點。

▼受中美貿易戰不少台商紛紛將產線轉移。（圖／達志影像／美聯社）

此外，根據台經院的預測，在民間消費部分，受惠於基本工資調升、台股基本面穩健，加以台商回台投資效應持續，有助於國內就業環境改善，可望帶動民間消費升溫，預測2020年民間消費成長率為2.03%。另在固定資本形成方面，雖然受到高基期因素干擾，加上影響國內外經濟成長不確定因素尚存，民間投資有待觀察，不過政府公共建設適時推出，將有利維繫整體固定資本形成動能，預測國內2020年固定資本形成年增率為4.20%，其中民間投資部分為3.86%。

另外，在物價及貨幣政策部分，台經院則說，2020年國際油價上漲空間有限，雖基本工資再度調升，然薪資漲幅已較2019年為低，國內物價大幅上漲不易，預測2020年CPI成長率為1.10%。由於2020年國內經濟成長率較2019年為高，經濟基本面持續改善，加上CPI溫和平穩，預期國內央行的貨幣政策仍將維持動態穩定。

最後，貿易戰帶來的台商回流效益能否持續或擴大。台經院則是說，資通訊產業轉移生產基地至台灣，有利於國內投資及直接出口增加，對於投資、就業及貿易等均可有所提升，並可帶動傳統製造業、金融業，以及不動產業表現，進一步帶動薪資及內需數據上揚。因此，此一效益倘能維持2019年水準甚至擴大，則將有利於2020年甚至未來數年台灣的經濟發展。

不過，台經院也提醒，2020年美中貿易戰後續發展仍將成為影響全球及台灣經濟的重要不確定因素。台經院於2019年9月調查，台灣多數製造業仍將美中貿易戰列為不利影響因素之首，特別是傳統產業如紡織、石化、鋼鐵等。對台灣經濟及產業而言，貿易戰後續發展仍將牽動台灣出口與投資，甚至恐透過金融市場影響內需消費等數據表現，也是2020年台灣面對的首要不確定因素。