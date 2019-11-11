玻利維亞第1位土著總統「獨裁14年落魄下台」　民眾沿街放炮慶：新的明天來臨

▲玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）請辭，示威者歡慶。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

玻利維亞上月20日舉行總統大選，當時執政14年的現任總統莫拉萊斯（Evo Morales）以45.3％險勝對手梅薩（Carlos Mesa）進入到第二輪競爭，沒想到計票網站竟突然「黑屏」停止運作將近24小時，直到系統重新開放，發現莫拉萊斯已經領先對手10.12％。民眾與反對黨質疑政府根本黑箱作業，走上街頭抗議，3周過去後莫拉萊斯宣布下台，玻利維亞舉國歡騰。

綜合外媒報導，玻利維亞爆發3周示威後，軍警一度上街與民眾、反對黨對抗，最後仍不禁不住壓力黯然下台。首都拉巴斯街頭可看到民眾相當開心，但莫拉萊斯的國際盟友墨西哥、古巴、委內瑞拉卻譴責「政變」的行為。墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，墨西哥將不承認玻利維亞的軍事行動、政變的結果。

▲ 玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）10日下台。（圖／達志影像／美聯社）

莫拉萊斯為拉丁美洲國家中，任職最長時間的國家元首之一，執政將近14年，更是譽為是玻利維亞第一任土著總統。過去之所以成為民眾心中的總統好人選，就是因為他承諾將關注玻利維亞窮人生活並且改善，卻不料最後被控是獨裁領導。

莫拉萊斯宣布下台後，反對派樂觀表示，「玻利維亞將會成為新的國家」。而民眾甚至在路上放炮慶祝、揮舞國旗，反對派候選人梅薩表示，「玻利維亞讓全世界上了一課，明天開始玻利維亞就會成為新的國家」。

►玻利維亞總統宣布下台



►►1111過了照樣買好不好！

