伊朗找到藏量530億桶的新油田！　增加原有三分之一的儲存量

▲總統羅哈尼（Hassan Rouhani）宣布，在胡茲斯坦省發現新油田。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

伊朗受到美國的制裁，難以向國外產出原油，因此產量大幅縮減。伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）10日宣布，「在西南部胡茲斯坦省（Khuzestan）發現新油田，蘊藏530億桶原油，可以為原本的石油儲存量增加三分之一，範圍更是長達200公里之遠」，這則好消息也是政府要送給人民的小禮物。

根據TIME報導，這座新油田位於南部胡茲斯坦（Khuzestan）省，面積為2,400平方公里、深度約80公尺，這裡不僅是重要的石油工業所在地，可能也是僅次阿瓦士（Ahvaz）油田650億桶的第二大油田。油田的範圍從胡齊斯坦省的毗鄰伊拉克邊界地帶，延伸到歐米迪耶市(Omidiyeh)，範圍長達200公里之遠。

▲位於伊朗阿薩盧耶（Asaluyeh）的油田。（圖／達志影像／美聯社）

新油田的發現，可以為伊朗原有的約1500億桶的儲存量，增加約530億桶。羅哈尼表示，「我要告訴白宮，在你制裁伊朗向外銷售石油，並且對我國施壓的這些日子裡，我國優秀的工人們能在大油田中找出530億桶石油，這也是伊朗政府送給人民的小禮物。」

伊朗的石油出口是經濟命脈，石油生產能力和石油出口量分別位於世界第四和第二。川普去年5月宣布退出，2015年簽訂的核協議，希望透過制裁的方式禁止原油出口，讓伊朗重新回到談判桌上。凡是只要向伊朗購買石油的公司或政府，都將會面臨美國嚴厲的制裁。

國際能源署（IEA）今年1月指出，伊朗受到美國的制裁，2018年12月產出的原油量，從10月每天280萬桶，大幅縮減到每天僅有52桶。伊朗石油部長桑加尼(Bijan Zanganeh)也在10時表示，「伊朗不會投降在美國所給予的制裁壓力之下，將使用各種可行的方法出口石油。」