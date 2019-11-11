集保結算所30週年特展登場　好看、好拍還能拿禮物

▲ 集保結算所30週年特展。（圖／集保結算所提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

集保結算所表示，為慶祝成立30週年，臺灣股票博物館自今（11）日起，舉辦「集保結算所30週年特展」，除了靜態展示之外，還有動畫互動體驗區，另類呈現股票從實體到無實體的歷程。

集保結算所表示，今年成立屆滿30年，見證臺灣經濟起飛，服務範疇從早期的股票保管，已發展到權益證券、基金、股務、固定收益商品及資訊等多元業務，近年來積極推動金融創新，提供各項優質服務，協助主管機關政策推行，滿足參加人業務需求，推升我國資本市場數位轉型。

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為介紹資本市場30年來的發展，股票博物館特別精心設計「集保結算所30週年靜態展區」，並且將股票博物館轉廳改裝成「動畫互動區」，以人物動畫方式，呈現股票從實體到無實體的歷程，參觀來賓並可現場觸控進行互動體驗玩出不一樣的體驗。

此外，也設置活潑有趣的「大型趣味拍照區」及「蓋戳章區」，來賓可透過社群媒體，將酷炫的自拍照即時分享給朋友。而特展期間，凡參觀展覽來賓於展區拍照打卡並上傳 facebook，就可領取精美紀念品一份，數量有限，送完為止；另外，展覽亦可提前預約參觀。

「集保結算所30週年特展」特展展期自108年11月11日至109年4月30日，參觀時間為週一至週五上午9點至下午5點。