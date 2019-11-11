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年均旅客運輸量增40%！大陸力拼10年內成為「全球最大郵輪市場」

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▲郵輪「鼓浪嶼」號。（圖／中新社）

▲郵輪「鼓浪嶼」號。（圖／中新社）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸目前已是全球第二大郵輪客源市場，據悉，自2000年以來，郵輪旅客運輸量年均增長40%以上。大陸商務部服務貿易和商貿服務業司副巡視員朱光耀近日指出，當局近年來推出許多促進郵輪產業發展的相關措施，「未來10年，有望成為全球最大的郵輪旅遊市場之一」。

綜合陸媒報導，大陸目前正在使用的國際郵輪港口共有15個，統計數據顯示，去（2018）年接待了976艘郵輪，接待出入境郵輪旅客達到488.7萬人次，已成為全球第二大郵輪客源市場。據悉，近年來越來越多國際郵輪公司紛紛將最新、最好的郵輪佈局到大陸市場。

朱光耀提到，除了近年提出了一系列促進郵輪產業發展的措施外，去年也印發《關於促進郵輪經濟發展意見》，上海、天津、廣州相繼發布促進郵輪產業深化發展的政策措施，「下一步，中國將繼續深化服務貿易創新發展試點，支持發展各類新型態的服務貿易，包括郵輪服務貿易。」

上海市人民政府副市長宗明指出，上海目前圍繞服務、製造、購物、文化、旅遊等產業鏈，加上完善配套設施、優化營商環境，全面融入全球郵輪經濟的分工合作，加快建設國際一流的郵輪港，形成了完備的郵輪經濟的產業鏈，「上海正在努力成為亞太郵輪企業總部基地和具有全球影響力的郵輪經濟中心之一。」

▲上海吳淞口國際郵輪港。（圖／中新社）

▲上海吳淞口國際郵輪港。（圖／中新社）

此外，中共寶山區委書記汪泓也提到，「吳淞口國際郵輪港」將建設首個「中國郵輪旅遊發展示範區」，成為打造郵輪經濟高質量發展的樣板。他提到，過去經過5年的努力，寶山區力爭躋身世界前三郵輪母港，建成具有全球影響力的郵輪旅遊示範區，成為上海建設世界著名旅遊城市和國際航運中心的核心板塊。

據悉，大陸首批郵輪港進境免稅店在9日在「上海吳淞口國際郵輪港」正式揭牌，面積達1700平方米，成為上海購物消費新亮點。

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