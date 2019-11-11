人力銀行調查7成上班族願投身製造業　薪水好、福利佳是主因

▲成上班族願投身製造業，薪水好、福利佳是主因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

台經院日前公布最新的製造業景氣信號，僅管燈號仍維持代表衰退的藍燈，但9.77分的景氣信號值已經連續兩個月上揚，創下今年1月以來的次高值，顯示製造業景氣回溫。對此，1111人力銀行的最新調查中顯示，7成上班族願投身製造業，想投入製造業的原因包括工作機會多(36.4%)、薪水相對較好(26.6%)、員工福利好(23.2%)以及離家/學校近(22.2%)。

根據1111人力銀行調查顯示，有7成上班族與製造業有淵源，其中包含(33.6%)目前從事製造業、(20.6%)曾經從事製造業，以及(15.4%)想要投入製造業。整體而言上班族想投入製造業的原因包括工作機會多(36.4%)、薪水相對較好(26.6%)、員工福利好(23.2%)以及離家/學校近(22.2%)。進一步交叉分析，想要轉戰製造業的比例最高的分別是百貨販售、民生服務以及資訊科技業的上班族。

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1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，儘管美中貿易戰持續膠著，壓抑製造業表現，讓製造業在上半年受到景氣波及，但下半年開始是傳統的生產旺季，也是歐美消費性產品的出貨高峰，包括AI人工智慧及5G等新科技應用，都帶動相關產業的產品需求，加之近期台商回台投資擴增產能，讓製造業景氣可望在明年度止跌回穩，根據工研院的預估，2020年製造業產值將達到19.18兆元，成長率1.28%，讓製造業有機會翻轉上半年成長減速的陰霾。

此外，有意進入製造業的上班族，為了跨入產業願意提前做的準備包括累積相關經驗(63.5%)、提升專業技能(59.0%)、考取專業證照/證書(29.3%)以及精進外語能力(24.0%)，而在製造業最令上班族羨慕的特有福利則包括有績效獎金(59.9%)、豐厚年終(59.2%)、分紅配股(58.7%)、國內外旅遊補助(50.8%)與健康檢查(43.5%)。

李大華分析，每到歲末年終，年終獎金的新聞佔據版面時就會發現，印象中被歸類於傳統產業的製造業表現亮眼，不乏有上看6個月的高額年終，除了可量化的收入讓多數上班族怦然心動，擁有生產線的製造業，重視團隊向心力，往往將員工視為大家庭的一份子，提供健康檢查等身心照顧措施。

另外，李大華說，從客觀的數字來看，製造業更是今年度穩住經濟成長的重要基石，主計處最新公布的第三季經濟成長率2.91%，蟬聯亞洲四小龍之首，就是受惠於台商回流的效益，不但帶動旺季出貨，也促使國內廠商購買設備、增加投資，有助於產業升級轉型，讓穩紮穩打，在穩健中求得成長的製造業成為上班族心之所向的幸福企業。