雙11購物節神助攻　大陸消費股樂翻天

▲ 天貓雙11購物節。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

阿里巴巴是世界上最大的在線零售商，中國大陸在線零售市場價值8650億美元，因此，阿里巴巴集團旗下天貓毎年的雙11購物節活動，成為全球消費產業的矚目焦點，也帶動消費股全年的業績高峰。

台新基金經理人葉宇真表示，以去年而言，天貓雙11活動，創下人民幣2135億元（約新台幣9275億元）的總成交額，較前一個年度激增27%，預期今年在人民消費力進一步提升下，雙11可望續創佳績，則消費類股將最受惠。

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葉宇真表示，依據Wind資料顯示，大陸已是全球最大電子商務市場，約佔全球在線零售交易額的40%，受收入和國內消費增長的推動，大陸電子商務以每年27%的驚人速度增長，從中也可看出人民的消費力道與日俱增。具消費指標意義的貴州茅台，十一國慶當天電商直銷管道正式開啟，雖然已經有13萬人先預約茅台，但是電商平台仍然被快速搶空，為雙11購物節帶來暖身。

葉宇真指出，由於大陸本身具有龐大的內需消費市場，不畏中美貿易戰的衝擊，今年消費類股是市場表現最佳的族群，其中，消費權值股五糧液、貴洲茅台、海天味業股價持續創新高功不可沒。

隨著中國大陸經濟結構調整，消費將成為經濟增長的主角，2008年以來白酒ROE均值25.6%，大幅優於A股的12.3%。由於大陸全力推動經濟轉型擴大內需，大力扶植新興消費服務產業，趁市場震盪調整之際，建議逢低佈局符合中國大陸經濟結構轉型的新興消費服務類股。