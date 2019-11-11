60歲婦每天徒步20公里回家　熱心同事幫忙募款「溫暖行動」弄哭她

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60歲婦每天徒步20公里回家　熱心同事幫忙募款買新車送她

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60歲婦每天徒步20公里回家　熱心同事幫忙募款「溫暖行動」感動她。（圖／翻攝自Facebook／Josh Lewis）

▲同事的善行讓女子感動地流下眼淚。（圖／翻攝自Facebook／Josh Lewis

記者李振慧／綜合報導

美國南卡州一名60歲婦人3個月前汽車故障後，因為負擔不起修理費，每天只好徒步20公里上班，同事們得知後，竟然在網路上幫忙發起募款，最後順利募得美元7000元（約台幣21萬元）幫她買車，見到新車的那一瞬間，讓她感動地哭了出來。

在斯帕坦堡市(Spartanburg)快遞公司工作的婦人奎因(Darlene Quinn)，幾個月前被同事路易斯(Josh Lewis)和老闆發現她徒步走在車流繁忙的道路上，而且無論是下雨天還是寒冷冬天皆是如此，對方便決定在網路上發起募款活動，希望能夠幫助她買一台新車。

路易斯上月22日在GoFundMe網站上發起募款活動，結果一周內就獲得100多名網友幫助，順利募得足夠購買新車的錢，送車當天他和同事們還為奎因舉辦了溫馨的送車派對。只見影片中，事前毫不知情的奎因表情又驚又喜，路易斯感性表示，「這個社區中有很多人愛你、關心你，你在工作上激勵了我們許多人」，讓她感動地哭了出來，最後在新車前留下了開心合影。

奎因後來透過路易斯向外界代為表達她的感性之情，哭著表示，「不敢相信這樣的事情竟然會發生在自己身上」，很希望自己能有機會向所有給予幫助的人親自道謝。路易斯則表示，除了他們，還有當地2間汽車經銷商給予了幫助，一間提供免費換油、一間則是提供換輪胎服務，而自己所做的只是舉手之勞。

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