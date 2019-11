保時捷高速擦撞分隔島「騰空飛起」…直接撞入大樓　22歲駕駛當場身亡

記者張方瑀/綜合報導

美國紐澤西州10日發生一起死亡車禍,當時一輛紅色保時捷在公路上高速行駛,沒想到竟突然失控撞上分隔島後,車子竟「騰空飛起」衝入一棟商業大樓2樓,導致駕駛與一名乘客當場身亡,所幸當時屋內無人。意外發生後該路段也封鎖近7小時,被衝撞的民宅也禁止進入,目前尚未公布當時保時捷的車速有多快。

Two people were killed after their speeding Porsche launched off an embankment and crashed into the second story of a building, police said https://t.co/x8klHCr1Pa pic.twitter.com/0ANfFXUHYp