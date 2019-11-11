男粉絲愛上女偶像　相差17歲「約會被當援交」！熬3年結婚…仍沒見爸媽

▲相差17歲的兩人交往被警方懷疑是援交。（圖／翻攝自tv-tokyo，同下）

記者林瑩真／編譯

跟偶像結婚還相差17歲，真的有可能嗎？日本42歲男子佐藤耐喜在去年與25歲的妻子せいら（Seira）結婚，但當時老婆不僅是地下偶像團體的成員，兩人還相差17歲，從相戀到結婚，一路走來相當困難。

日本節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？）在4日播出一集節目引起反響。佐藤耐喜帶著工作人員回到家中，說起自己與妻子的戀愛故事，雖然困難重重，卻仍然走到結婚，如今也生下了一名半歲的女兒。

佐藤耐喜透露，最初是喜歡上Seira在大學時期所組成的偶像團體，經常去看表演、買週邊換聊天機會等，結果2016年時，該團體因組內意見不合解散，Seira就把個人的連絡方式留給了4名粉絲，其中就包含自己。

▲男方原本是女方的粉絲。

雖然兩人之後進而相戀，但因為年紀相差17歲，出去約會也會被人側目，甚至有警察上前盤問，以為他們正在進行「援交」，或是追問他們的關係。更慘的是，Seira的父母對佐藤非常不滿意，Seira的父親至今也不願跟佐藤見面。

不過Seira表示，她被佐藤的真誠所打動，現在也不曾後悔當過地下偶像，「因為跟現在的丈夫相遇了」。現在他們只希望女兒可以平安無事的長大，並且和Seira的父親和好如初。

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