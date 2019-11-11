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英國會改選前夕！臉書、推特備戰假消息　專家憂選民仍「被自己的政客騙」

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實習記者許祐誠／綜合報導

英國國會改選將於12月12日來臨，臉書成立專門的戰情室，追查社群內的假消息（misinformation ）、推特決定禁止刊登政治相關廣告，Google則計畫打擊YouTube上的造假影片。然而，事實調查公司「全是事實」（Full Fact）莫伊（Will Moy）擔心，英國選民仍會和3年前退出歐盟投票時，受到誤導廣告和虛假指控的影響。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲ 強生10月24日指出，他同意給國會有更多時間審查和辯論他的新版脫歐協議，前提是國會必須同意在12月12日提前舉行大選。（圖／路透）

根據《紐約時報》報導，由於各家科技公司在2016年英國脫歐公投，以及同年美國總統選舉前夕受到批評，因此，他們在英國國會改選前，開始表態打擊假消息。但隨著競選活動進行，許多假消息又開始在網路上亂竄，像是保守黨本周在臉書和推特上，發布一部工黨資深人物受訪的剪輯影片，直批他沒有回答脫歐相關問題。但事實上，該名受訪人物第一時間已做出回應。

莫伊認為，這是英國人民面臨的嚴重問題之一，人民最大的危險來自「被他們自己的政客騙了」，數十年前制訂有關印刷、廣播、電視政治廣告等法律，已經無法跟上網路的覆蓋範圍和傳播速度。

報導還舉例，部分脫歐公投引起的公開辯論，便是虛假主張所引起，當時有一項政見指出，英國脫歐後每周能收回3.5億英鎊，結果有近一半的公民相信。

此外，英國選舉委員會數據統計出，近年來競選活動在數位廣告上的支出比例逐年遞增，從原本2011年的0.3％，到2017年已經上升到42.8％。雖然媒體一直督促制訂新法，打擊假消息和針對特定選民的數位廣告，英國當局仍未修改有關規範線上廣告、社交媒體，以及選舉假消息的法律。

▲▼社群軟體，臉書，手機。（圖／pixabay）

▲ 推特22日起全面禁止政治廣告，執行長多西曾在10月30日發文酸臉書，廣告禁令無關言論自由 。（圖／pixabay）

相對於政府，科技企業們已經開始推出新法，推特決定在22日開始禁止刊登付費政治廣告，而英國國會改選將是首屆實施新政策的選舉。推特執行長多西（Jack Dorsey）表示，「我們相信應該『贏得』政治訊息的傳播，而不是用買的。」相較之下，臉書仍決定不對政治廣告進行事實審查，允許留下明顯的假消息。

本周，英國10名技術研究人員組成提倡透明度的非營利小組，呼籲經營Youtube的臉書和Google跟隨推特的政策。但臉書仍堅稱經過2016年俄羅斯利用平台影響美國總統大選後，已經了解風險所在，以及如何應對假消息。

至今在英國已有4200萬用戶的臉書，從去年開始，已經要求刊登政治廣告時附上免責聲明，解釋付款方是誰。同時，政治廣告中包括目標群眾年齡層、以及廣告花費等訊息，都會被儲存在公共數據庫上。除此之外，臉書也禁止刊登妨礙投票的廣告，並建立戰情室打擊英國大選期間的假消息。

在英國具影響力的議會委員會，在對線上隱私和利用社群平台散播假消息等方面，進行18個月的調查後，在今年2月曾提出修法建議，包括清楚標明廣告贊助商的身分，並對違反規定的競選活動處以更高的罰款，但至今沒有通過任何一項建議。

對於政府遲遲未修改相關法律，研究社交媒體如何影響選情的艾希特大學政治學家班達奇（Susan Banducci）表示，「你必須懷疑為什麼政府不願意採取行動。」

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