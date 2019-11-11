直徑超過艾菲爾鐵塔高度！　小行星「2006 SF6」20日將近距離擦過地球

▲ 2006 SF6小行星將在2周內經過地球。（示意圖／取自pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）最近透露，一顆直徑比艾菲爾鐵塔高度還要大的天體，正在朝地球的方向邁進，預計在11月20日晚間7點最靠近地球，兩者距離只有0.029 天文單位（AU）。雖然它撞上地球的可能性並不高，似乎也不會對地球構成危害，不過NASA仍將它判定為潛在危險，持續保持警戒。

根據「Invest Records」網站報導，這顆編號為481394（2006 SF6）的小行星體積是艾菲爾鐵塔的2倍，大約6個足球場大；它的直徑約610公尺，也比高度324公尺的艾菲爾鐵塔還要長。

NASA推斷，這顆小行星預估在11月20日離地球最近，距離地表僅0.029 天文單位，也就是大約435萬公里。到時候，它將會以2.7萬公里的時速擦過地球，這速度大約是聲速的22倍。

據了解， NASA將這顆小行星歸類為「近地天體」（NEO），它於2006年被亞利桑那州（Arizona）圖森市 （Tucson）的斯圖爾德天文台（Steward Observatory）首度發現，接下來的這幾年便持續受到相關人員追蹤。每年它都會經過地球2次，雖然從運行軌道來看，一直到在未來2個世紀，它都幾乎不會有與地球發生碰撞的可能，但NASA依然將它列在「危險名單」中，持續保持警戒與關切。

目前為止，太陽系60萬個小行星中，已經有2萬個被科學家歸類為NEO，在這當中又有超過800個NEO被列為「潛在危險名單」，也就是「可能」會對地球構成威脅，需小心警覺的小行星。

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