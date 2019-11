準備離婚…丈夫詭異來回學校與住家　妻報警破門驚見「4兒女全被吊死」

▲喪生的4名子女。(圖/翻攝自推特/@Nabeelah_Shaikh)



記者張方瑀/綜合報導

南非一對夫妻正在協調離婚,沒想到就在妻子準備向法院遞交離婚申請時,他的丈夫竟直接吊死4名兒女。而妻子回到家中看到孩子死亡的一幕後,當場崩潰,甚至連聽證會也無法出席,並透過聲明表示,「我只要閉上眼就聽見孩子們在尖叫,因為我就不了他們。」而該名父親也在隔天試圖自殺時被捕,目前被法官判處終身監禁。

現年42歲的佐里索(Xolisile)與44歲的丈夫姆彭格斯(Sibusiso Mpungose)正在協調離婚。就在佐里索準備向法院遞交離婚文件的當天,她透過app發現姆彭格斯正來往家裡跟4名孩子的學校之間,她察覺有異後立刻前往警局,因為姆彭格斯早已被要求離開住家。沒想到就在警察協助破門進入家中時,竟看到了最殘忍的一幕。

她分別為10歲、6歲和4歲的孩子被吊死在家中,警方也在附近樹林找到佐里索與前夫所生的女兒,同樣已經死亡。而姆彭格斯在隔天試圖自殺時被逮捕,他也坦承下手殺害4名子女,只因為他懷疑妻子想要回到前夫身邊。

佐里索拒絕出席聽證會,並透過律師發出聲明,「我再也回不了家,因為我無法洗去我腦袋裡的畫面,只要閉上眼,孩子的哭聲就一直圍繞在我耳邊,因為我救不了他們,我的生命就在孩子被殺的那天一起結束了。」

THIS is the man who brutally murdered his 4 children in September. Sibusiso Mpungose is in the dock of the PMB High Court. He’ll be sentenced shortly. He hanged three of his children at their Wyebank home. The 4th child was founding hanging in a bush. #WyebankMurders @etvNewsSA pic.twitter.com/cmSur1aJHN