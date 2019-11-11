澳洲野火燒破千人家園…雪梨收警告「12日災難性威脅」　3條件破壞升等

▲澳洲森林大火延燒多日。（圖／路透，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

澳洲東部森林野火延燒多日造成3人死亡、數十人受傷以及上千人失去家園，仍在燃燒的上百處火場燒掉了至少150棟的住宅。當局指出，恐怕連雪梨及周邊地區也會受影響，12日將迎接「災難性」野火威脅。

綜合外媒報導，野火從8日起逐漸延燒，讓新南威爾斯州（New South Wales）及昆士蘭州（Queensland）等地接連傳出災情，當局派出將近1300名消防員也沒能撲滅燒了4天的大火，只能宣布災區進入「緊急狀態」，並警告人口最多的雪梨地區，高溫恐飆破攝氏37度，要面臨「災難性」（catasrophic）的野火威脅。

▲雪梨也將面臨災難性野火威脅。

這也是澳洲2009年推出新的「火情危險評級制度」（Fire Danger Rating，分為中等、高、非常高、嚴重、極高及災難性）後，雪梨第一次面臨「災難性」等級，預計12日雪梨會出現攝氏37度高溫、強風、乾燥等，不排除比澳洲東部當初被野火襲擊時更嚴重。

新南威爾斯州州長格拉迪斯博利積奇莉安（Gladys Berejiklian）表示，「明天就是保護生命、保護財產，並確保每一個人都安全」，呼籲當地居民立刻撤離風險最大的地區。

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