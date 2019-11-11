西班牙大選結果出爐！「極右派」崛起…席次飆升2倍　領袖：事情還未結束

▲代理總理桑傑士（Pedro Sanchez）領軍的「社會勞工黨」再度勝選。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙11日進行國會改選，根據開票結果，中間偏左的「社會勞工黨」以120票繼續位居最大黨，主要在野黨則是取得85席的保守派「人民黨」，值得注意的是，極右「民聲黨」崛起，以52席成為第三大黨。儘管右派政黨取得較多選票，但仍不是350席中的絕對多數，西班牙的政治局勢依舊不穩，反覆選舉也讓選民再次對政府失望，投票率跌至約70%。

開票結果顯示，由代理總理桑傑士（Pedro Sanchez）領軍的「社會勞工黨」（Socialist Party）以120席再次成為國會最大黨，主要在野黨「人民黨」（Popular Party）取得85席。值得注意的是，其他崛起的小黨瓜分了原本兩大黨有機會過半的票數，尤其極右「民聲黨」（Vox） 以53席躍居第三大黨，取得席次比前次選舉多出一倍。極左「我們可以」黨（Unidas Podemos）與中間偏右公民黨（Ciudadanos），分別取得35席與10席。

▲西班牙「人民黨」（Popular Party）仍是主要在野黨。（圖／路透）



BBC報導指出，本屆已是西班牙4年內第4次舉行大選，自2015年以來，該國一直無法組成穩定的政府，只要聯合政府意見相左、無法取得共識就會重新選舉。反覆不定的政局對人民的影響，也直接反映在投票率上，今年4月的投票率有75.5%，但這次則降至69.9%。結果也顯示，距離結束僵局還有很大一段路要走，左派與右派政黨皆無取得絕對多數，仍須面臨持續數月的談判，才有辦法成立有共識的聯合政府。

桑傑士則向其他政黨喊話，「我想呼籲其他政黨能表現地慷慨與負責，為西班牙的政治局勢清除障礙。」人民黨領袖卡薩德（Pablo Casado）則說，現在球完全掌握在桑傑士手上，「我們會看看他提出何種建議，我們再履行責任，因為西班牙不能繼續陷入僵局。」

《衛報》指出，加泰隆尼亞的危機與不斷攀升的失業率，也是極右政黨迅速崛起的原因之一。今年10月，西班牙的失業率攀升近10萬，歐盟委員會（European commission）也把西班牙今年的經濟成長預期，從2.3%調降至1.9%，並將2020年的預期成長率，從1.9%下調至1.5％。

▲新崛起的極右派「民聲黨」擁有大批支持者。（圖／路透）



10月中旬，西班牙最高法院以扇動叛亂罪，監禁了9名加泰隆尼亞獨立運動人士，引發該地暴力衝突，並有35萬人湧入巴塞隆納市中心進行大規模抗議，要西班牙政府「滾出去」。極右派人士當時呼籲政府應該要採取強硬立場回應，他們認為桑傑士的處理態度過為軟弱，而民聲黨趁勢崛起，並傾向於讓西班牙「再中心化」。

民聲黨領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）開心地向支持者表示，他的反移民政黨絕對不會讓人民失望，「我們領導了一場文化與政治的變革，我們會告訴左翼，事情還沒有結束。」法國極右派政黨「國民聯盟」領導人雷朋（Marine Le Pen）與義大利右派「聯盟黨」（League）主席薩爾維尼（Matteo Salvini）也都對民聲黨的崛起獻上祝福。

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