　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍全數撤離敘北→500人留守　軍方高官：持續打擊IS

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼在敘利亞執行任務的美軍車隊。（圖／路透）

▲美國參謀長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席麥利證實，將有大約500名美軍留守敘利亞。圖為在敘利亞執行任務的美軍車隊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外媒報導

美國參謀長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席麥利（Mark A. Milley）於10日表示，將有大約500名士兵留守敘利亞東北部，持續關注、防衛當地的伊斯蘭國（IS）勢力。據了解，總統川普宣布美軍全數撤離敘北，之後又改口，稱將會有少數士兵留下來駐紮「有石油的地方」。

麥利10日接受美國廣播公司（ABC）採訪時表示，「（士兵）一定會少於1000人，大約在500人左右，也許會達到600人。」他提到，目前仍在分析確切人數，因為「那個地區還有許多IS戰士，除非保持壓力與關注，否則很有可能創造有利條件，讓伊斯蘭國再度崛起。影響很小，但目標是一樣的：持續擊敗伊斯蘭國。」

根據《中央社》，麥利曾經擔任美軍駐阿富汗、伊拉克。他認為，只要敘利亞境內還能看見伊斯蘭國的影子，美軍就有必要持續駐守。

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普下令撤離駐紮敘北的美軍，之後又改口。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《衛報》、《路透社》報導，川普10月宣布美軍全數撤離敘北，被批評背叛美國盟友庫德族，讓對方陷入遭受土耳其入侵的危險之中。他10月27日證實，IS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）喪生時就曾提到，將有少數士兵留守在敘利亞「有石油的地方」，確保油田的安全。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
ET總統民調／蔡英文領先韓國瑜11.1％　宋楚瑜墊底7.7%
雅詩蘭黛小棕瓶特殺價只到1111中午！網激推「換季救世主」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「變態父女檔」擄走熟女當性囚、痛毆！　7天後丟到沙漠等死

玻利維亞7城警察「撤路障、升國旗」宣布加入反政府示威者

川普：中國供應鏈「像雞蛋一樣」全部碎光　貿易協商必須對美有利

無期徒刑囚犯「死了又被救活」！　他辯「服刑完畢」求釋放

柏林圍牆倒塌30周年！　梅克爾：自由民主並非不證自明

五角大廈：敘利亞北部油田「營收全歸庫德族」充實防衛力量

幼稚園老師被控「硬逼男童吃大便」！　同事護航：她自費餵飽挨餓學生

風浪板好手吃下「半熟雞肉」　脖子以下全癱「吞嚥都難」！

貿易戰大進展！美、中同意「分階段」取消部分加徵關稅

護理師偷拍老人「臉龐流血死屍照」到處轉發：前男友很愛！

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

澳洲野火燒破千人家園…雪梨收警告「12日災難性威脅」　3條件破壞升等

美軍全數撤離敘北→500人留守　軍方高官：持續打擊IS

F奶+美尻大放送！三上悠亞側裸登IG撩人　嬌嗔：2020年曆發售囉

羅馬尼亞大選現任總統呼聲高　出口民調「中間派勝出」：第二輪決選定勝負

氣旋布爾布爾強襲印度、孟加拉　20死「8人被樹砸」200萬人避難所過夜

玻利維亞總統請辭下台宣布重選！　「軍警民逼宮」美洲國家組織指大選舞弊

12台灣人自費赴日救災！颱風重創280災戶待援　日人暖哭

知名歷史教授酒後墜河獲救！　後背包竟藏有年輕女性屍塊

花萬元辦女兒生日趴！訂製獨角獸蛋糕送上　驚見「一根金陽具」插上面

25歲「聖戰新娘」再求華府讓她返美 嘆：投靠IS後每件事都後悔

百貨力抗電商雙11　SOGO社群圈粉、新光祭雙11限定優惠搶市

休旅車被拖吊　台南女領車見「滿桌子的字」秒療癒：快笑死！

12強／墨西哥先發投手怕左　中華隊排6左打抗墨

12強／中華隊複賽3戰打白天　洪總提醒選手早點睡

集保結算所30週年特展登場　好看、好拍還能拿禮物

驚悚畫面曝光！香港葵芳員警騎車「3度衝向示威者」…2黑衣人倒地翻滾受傷

ET立委民調／吳敦義列安全名單不分區少2席　16.4%政黨票不投國民黨

子彈碎片割破肝腎「一度心跳停止」　西河灣21歲中彈男暫時脫險

張善政接韓國瑜副手　卓榮泰：希望能拉高選舉水準

ET總統民調／「藍綠橘」三腳督　蔡英文領先韓國瑜11.1％　宋楚瑜墊底7.7%

國際熱門新聞

拳王陪練吃重拳倒地…　27歲慘死

穿太露才被性侵？她PO照嗆：連狗都懂

IS魔爪掐住亞洲　台灣也中

俄學者墜河包藏女屍塊　河中再撈出一具骷髏

東奧主場挖出187具骨骸！死者疑遭凌虐

Instagram取消「按讚數」！美用戶下周受影響

12台人自費赴日救災　日人暖哭了

男大生後翻2圈跳水　下秒「正面入水」有夠痛

歷史家落水　背包挖出「被肢解女學生手臂」

母訂獨角獸蛋糕　送上驚見「一根金陽具」

他肯德基求婚被酸　結局反轉竟賺翻

電子煙奪命兇手：維生素E醋酸酯

她憂「快畢業又長的醜」臥軌　最後2秒想爬回仍遭撞死

25歲「聖戰新娘」後悔　再求華府讓她返美

更多熱門

相關新聞

25歲「聖戰新娘」後悔　再求華府讓她返美

25歲「聖戰新娘」後悔　再求華府讓她返美

來自美國阿拉巴馬州（Alabama）、2014年前往敘利亞投靠伊斯蘭國（IS）的25歲聖戰新娘穆薩娜（Hoda Muthana），最近再次向華府喊話，她稱自己對於恐怖組織所做的「每一件事」都感到後悔，希望華府能「給她第二次機會」，讓她與年僅2歲的兒子（Adam）可以重返美國。

川普：12日公布另一個通話紀錄！

川普：12日公布另一個通話紀錄！

12強美國達爾貝　很愛隊友林子偉

12強美國達爾貝　很愛隊友林子偉

波頓傳出書　價碼6000萬

波頓傳出書　價碼6000萬

共和黨要求杭特及吹哨人出席聽證會

共和黨要求杭特及吹哨人出席聽證會

關鍵字：

敘利亞中東美國川普歐布萊恩

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

3屍案「死者最後講電話對象曝」　同事：她常累到打瞌睡

一芳水果關30店：不放棄台灣市場

Ailee看Amber喇舌「超真實傻眼反應」

姜漢娜：我分手了！韓網留言整排王大陸

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面