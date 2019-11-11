權值股表現不振　台股早盤一度跌逾百點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（11）日開盤受到台積電持續走低、大型權值股表現較弱影響，以11,570點開出、下跌9點。

（上午9點22分更新）台股目前下跌71點、來到11,508點；最低一度下跌112點，來到11,467點。

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電子三雄中，股王大立光（3008）開盤以4750元開出、下跌0.21%；台積電（2330），今天開盤以305元開出、下跌0.16%；鴻海（2317）開在91元、上漲0.11%。

截至上午9點05分，台塑化（6505）、台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、國泰金（2882）、聯發科（2454）等都走跌，中華電（2412）維持平盤；指數來到11,515點。

美股上周五（7日）受到川普「未同意取消關稅」一席發言影響下跌，但白宮顧問也跳出來補充說明，川普可能延遲12月15日即將課徵的關稅，美股止跌轉揚，終場四大指數全面收高，並再度改寫歷史新高紀錄。

美股道瓊指數上漲6.44點，收27681.24點、漲幅0.02%；那斯達克指數上漲40.8點，收8475.31點、漲幅0.48%；標普 500 指數上漲7.9點，收3093.08點、漲幅0.26%；費城半導體指數上漲9.1點，收1736.78點、漲幅0.53%。