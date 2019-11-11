玻利維亞總統請辭下台宣布重選！　「軍警民逼宮」美洲國家組織指大選舞弊

▲玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

玻利維亞10月20日的總統選舉結果被指為舞弊後，全國掀起大型反政府示威，包括7座城市的警察和軍人也加入。總統莫拉萊斯（Evo Morales）於當地時間週日（10日）迫於壓力，終於妥協同意重新選舉；不到8小時的時間內，來自人民、各政黨以及軍警壓力下，莫拉萊斯宣布請辭下台。

根據BBC、《衛報》（The Guardian）報導，反政府示威延燒近一個月後，莫拉萊斯於10日下午4點左右，在陸軍及警方高階長官的放話逼宮下，在節目上宣布「我請辭現任總統職位」。

▲玻利維亞總統候選人梅薩（Carlos Mesa）抗議選舉舞弊，拒絕和莫拉萊斯面談。（圖／路透）

時間回到玻利維亞20日的總統大選，開票初步結果顯示，2006年掌權至今的原住民現任總統莫拉萊斯得票率45.3％，略勝梅薩（Carlos Mesa）38.2％投票率，以7.1％差異即將進入第二輪選舉一決勝負。此時計票網站卻突然「黑掉」，停止運作長達24小時，等到系統恢復後，莫拉萊斯得票數竟然變成遙遙領先對手10.12％，達到符合門檻直接勝出。

民眾質疑政府黑箱作業，紛紛走上街頭示威抗議；聖塔克魯茲（Santa Cruz）公民團體領袖卡馬丘（Fernando Camacho）高聲疾呼，要全國22日中午展開罷工，立即得到9座城市響應。示威民眾在法定首都蘇克雷（Sucre）和塔里哈（Tarija）等地揭竿上街，焚燒投票箱，並怒吼「我們會罷工直到民主和公民意志得到尊重」！

▼警方在穆里略廣場（Plaza Murillo）宣布加入示威行列。（圖／路透）

▲玻利維亞公民團體領袖卡馬丘（Fernando Camacho）站在警車上，首都拉巴斯的軍警民同一陣線，一起在街上遊行。（圖／路透）

11月8日，各地警察已出現棄職守加入民眾的零星情況，國防部當時表示，不會對倒戈警員祭出任何處分；軍方總指揮官卡利曼（Williams Kaliman）也於9日指出，憲法禁止軍隊和人民發生衝突。

政府所在地首都拉巴斯（La Paz）警方撤除路障，隨即在穆里略廣場（Plaza Murillo）升國旗、唱國歌，加入抗議群眾行列，高呼「莫拉萊斯下台」，「我們和人民同一陣線，政府不能利用我們對抗人民。警察是屬於人民的，不是任何政黨或特定政府的。」

▲示威民眾抗議將近一個月，在美洲國家組織（OAS）的報告宣布之後，迎來一線曙光。（圖／路透）

莫拉萊斯9日立刻邀其他4個政黨出席「安撫玻利維亞的公開辯論」，提出「暴力團體」使社會動亂，意圖趕下總統的論調，喊出的訴求正是街上人民近月來大聲疾呼的內容，「守衛玻利維亞的民主與人民的選票」！莫拉萊斯的提議立刻遭到拒絕，對手梅薩更直言總統應該下台。

美洲國家組織（OAS）當地時間11月10日公布報告，玻利維亞10月20日的總統大選確有「違規行為」，建議宣告選舉無效。當時莫拉萊斯尚未宣布請辭下台，僅表示將會更換選舉委員會成員，並重新舉行選舉；梅薩則在報告出來後要求，重新舉辦的總統大選中，莫拉萊斯不能再成為候選人。

Police celebrating with protestors in La Paz#Bolivia pic.twitter.com/yrOg5kuKMX — CNW (@ConflictsW) November 10, 2019

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