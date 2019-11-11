知名歷史教授酒後墜河獲救！　後背包竟藏有年輕女性屍塊

▲聖彼得堡大學軍事歷史教授分屍愛人學生。（圖／翻攝自yandex.ru/vk）



記者董美琪／綜合報導

俄羅斯驚傳知名軍事歷史學家63歲索科洛夫殺人分屍，救援人員9日獲報疑醉漢落河，隨即到場救人，赫然在索科洛夫的背包裡發現一對女性手臂。索科洛夫見事機敗露，才坦承殺害24歲前學生與同居人葉申科並將她分屍，警方事後又在他意圖棄屍的河中，陸續再發現數袋斷腿及一具骷髏。

俄羅斯國立聖彼得堡大學（Saint Petersburg State University）歷史學院副教授索科洛夫（Oleg Sokolov），9日清晨5時左右在住家附近莫伊卡河（River Moika）疑酒醉墜河，遭救難人員救起。據了解，當時他正準備將背包裡的一對手臂丟棄。

警方陸續在他住家找到被害女子的頭顱和四肢及一把染血的鋸子，初步判定死者是索科洛夫前學生與同居人葉申科（Anastasia Yeshchenko）。索科洛夫的律師波楚耶夫（Alexander Pochuev）表示，索科洛夫已懊悔認罪，他犯案時「可能是因病理性醉酒，或當時處在情緒極度激動狀態」。

▲索科洛夫是俄羅斯歷史重演活動開山始祖之一。（圖／翻攝自yandex.ru/vk）



《塔斯社》（TASS）援引調查單位消息來源，初判索科洛夫7日因與葉申科發生口角，一怒之下以削短型霰彈槍將她殺害。索科洛夫8日還在家中接待訪客，將葉申科遺體留在房內。

根據聖彼得堡地方媒體《Fontanka》報導，潛水人員9日在莫伊卡河找到多袋疑似葉申科的腿，及一具身分不明的骷髏，潛水人員將繼續在河中搜索。地方媒體《47news》報導，索科洛夫原本打算在處理完屍體後，扮成拿破崙到彼得保羅要塞（Peter and Paul Fortress）自殺。

▲聖彼得堡大學軍事歷史教授（左二）分屍女學生。（圖／翻攝自yandex.ru/vk，下同）



索科洛夫原本是當地著名拿破崙專家，曾擔任多部電影的歷史顧問，更是俄羅斯歷史重演活動開山始祖之一。他最愛扮演拿破崙，更稱愛人為約瑟芬。

《自由電台》（Radio Liberty）引述聖彼得堡大學多名師生說法，索科洛夫個性火爆，不接受他人批評或不同意見，先前曾有行為不當紀錄，但校方一直消極不處理。

2008年索科洛夫曾被媒體踢爆家暴當時的學生女友。2018年，2名學生提問他因涉嫌剽竊他人學術成果被告一事，讓索科洛夫竟當場允許其他學生揍這2人，並拖出教室，但後來法院裁定索科洛夫確實剽竊。

曾在2003年獲頒法國榮譽軍團勳章（Legion d'Honneur）的索科洛夫，9日遭法國社會科學、經濟及政治學院（ISSEP）從學術委員會除名。

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