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變身小特務萌翻世界！Club Med攜手迪士尼搶攻農曆春節出遊商機

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▲Club Med聯名迪士尼喜劇動畫《變身特務》，融合電影角色與特務元素，讓4至10歲兒童化身小特務進行一系列機密行動。（圖／Club Med提供）

▲Club Med聯名迪士尼喜劇動畫《變身特務》，融合電影角色與特務元素，讓4至10歲兒童化身小特務進行一系列機密行動。（圖／Club Med提供）

記者林淑慧／台北報導

2019「ITF台北國際旅展」本周登場，不少旅行業者推出優惠行程搶市，今年買氣旺盛，知名渡假村Club Med攜手迪士尼動畫，在亞洲11座度假村中規劃「小小特務學院」，針對4至10歲孩童打造特務角色和一連串任務，要搶攻農曆春節的親子出遊商機。

看準2020年春節前後一共7天的長假，Club Med春節包機直飛優惠專案於即日起限定開跑，特選馬來西亞珍拉汀灣、日本石垣島、中國三亞等3大最受歡迎的亞洲海島度假村，包機直飛最短僅需55分鐘，便利程度破表，加上一價全包的優惠價格，更加適合三代同堂闔家出遊，充飽電迎接全新的一年。

請繼續往下閱讀...

Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau表示：「Club Med將為所有旅客創造最棒的度假回憶視為己任，兒童俱樂部本是為了在假期中陪伴孩童摸索新的興趣而生，這次與電影《變身特務》的合作，除了融合電影的特務元素重新設計俱樂部活動，提供小朋友生動的樂趣及體驗，最重要的是讓親子雙方都可以享受美好的度假時光，帶走不一樣的回憶及體會。」

藍天工作室隆重出品迪士尼強檔動畫喜劇電影《變身特務》將於2020年1月23日上映，故事背景設立於一個充斥全球性國際間諜彼此較勁混戰中，以「MIB星際戰警」威爾史密斯為原型設計主角，並與「蜘蛛人」湯姆霍蘭德搭檔獻聲，分別飾演超級特務藍斯史特林以及科學家華特貝克特。兩位型男英雄因突如其來的一場意外，以全新方式合組地表最殺特務，但若無法搞定團隊默契，那整個世界將會置於危險之中。

而這個祕密特務計畫將悄悄地在Club Med亞洲區11座度假村中搶先展開，在今年11月至明年3月間，以電影故事元素精心設計兒童俱樂部限定小小特務學院Spy Academy，讓4至10歲的兒童化身小特務，依照每天不同的任務，於「特務護照」上收集勳章，在度假村的最後一天可領取一張特務證書，並於Club Med的牆上留下姓名與指印，象徵小特工與電影主角藍斯史特林之間的羈絆。

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