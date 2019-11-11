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12台灣人自費赴日救災！颱風重創280災戶待援　日人暖哭

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▲▼ 颱風哈吉貝重創日本。（圖／路透）

▲颱風「哈吉貝」肆虐日本，宮城縣280災戶待援，12名台灣人赴日助善後。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

今年第19號颱風「哈吉貝」肆虐日本，造成88死亡、數千人離家避難。宮城縣丸森町就因為水災損失慘重，災區多處至今仍尚未復原，有12名台灣人就自費飛到當地幫忙，協助災民重建家園、幫忙打掃房屋爛泥，讓當地的災民們相當感動，雜著日語、英語和中文向台灣志工們道謝。

綜合媒體報導，哈吉貝颱風10月12、13日侵襲日本，摧毀至少1000戶以上的民宅房屋、超過1萬戶淹水，導致88死亡、數千人離家避難。其中宮城縣丸森町受災情況就相當嚴重，加上地處交通比較不便的山區，儘管政府已經積極協助災民重建家園，但當地仍有280件受災案尚待善後、志工人力短缺。

▲▼哈吉貝颱風。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳一銘從新聞得知丸森町的困境後，決定號召家人和朋友一起赴日協助善後。（圖／達志影像／美聯社）

在台灣經營甜品店的41歲陳一銘從新聞得知丸森町的困境後，決定號召家人和朋友共12人一起到日本3至9天協助善後，穿著寫有「丸森加油！」的外套奮力替災民們打掃房屋爛泥、拆除損壞的溫室棚架，災民們看著他們為了幫忙重建，不惜弄髒全身相當感動。

陳一銘表示，他在台灣開店時就接待不少日本客人，對於日本相當有親近感，加上921大地震時台灣也受過日本幫助，這次才會自費搭廉航到日本幫忙災後復原，「丸森人手不足，希望來自台灣的志工能有所增加」。其實他也不是第一次飛到日本災區幫忙，2018年7月西日本暴雨時，他就曾經趕赴災區幫忙善後。

日本共同社還報導一則消息，當地63歲小野秀與61歲妻子在洪水來襲時，緊急跑到二樓避難順利逃過死劫，但水患讓1樓的家具與汽車都無法使用，所幸台灣志工們及時到來幫忙收拾。小野秀表示「他們跨國來到這裡，我真的非常高興」，他的妻子看著恢復乾淨的廚房，也親口說出中文「謝謝」表達感激。

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