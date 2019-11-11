Smart智富／用「保單活化」　補足退休金缺口



文／Smart智富雜誌 王儷玲

台灣已邁入高齡社會，有超過8成民眾擔心退休金準備不足，主因在於低估了退休需求費用，除了生活開銷外，還有醫療與長照等費用都頗高。然而，民眾若到了65歲或70歲才發現準備的退休金不夠用，就已不容易再籌措資金。

有鑑於此，金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）在2014年推出「保單活化」政策，民眾可將現有的傳統型終身壽險保單，轉換為同一壽險公司的醫療險、長照險或遞延年金險，以支付高齡退休後發生的醫療、長期照顧及生活等支出，也就是將原本的壽險身故保險金轉換成生前的養老金，再依自己需求重新分配既有的保險和保單資源。

保單活化政策立意雖良好，但目前成效仍不顯著，主要原因除了過去高利率保單盛行，民眾不想轉換之外，許多民眾不了解保單轉換之效益。為了體現保單活化的精神，金管會除了規定在轉換後3年內，可以將保單再次轉回舊保單之反悔期設計外，同時也允許民眾「部分轉換」，保戶可以考量實際需要，自行決定轉換方案。

可以選擇一張終身壽險保單全數轉換，也可以部分保價金轉換為一張或多張的年金險、健康險、長照險。例如，擁有高利率保單的民眾，可以選擇部分轉換，將一部分的保單依照需求進行轉換，同時仍繼續保有部分高利率保單。不過，早期的高利率保單在轉換後，利率可能會變低、保費成本變較高，保戶可比較保單解約和保單轉換的效益，有些保單透過解約並扣除稅額之後，有可能比保單轉換更划算。

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此外，由於保單轉換是依據舊保單所累積的保單價值準備金（以下簡稱保價金）來評估，在轉換過程中，若保價金累積的金額不大，那轉換的效益也會隨之減少。同時，如果保單轉換橫跨2項險種的轉換，根據理賠範圍與條件、給付方式等不同，也可能導致領到之金額不同，民眾在保單轉換的評估上都需要格外注意。

目前市場共有9家保險公司開辦保單活化，業績排名前5名分別為新光人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及臺銀人壽，有高達8成是轉換為健康險。金管會已規畫從降低保費、放寬轉換為實物給付保單、適格年金機制3大方向做放寬，未來申辦條件與誘因更多元後，將有助於活化龐大的壽險保價金。

此外，很多人尚未購買失能險或長照險，民眾在購買新保單前，可多了解保單活化的內容，以重新檢視自身保單所需後，再善用保單活化以提升退休生活的保障。

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