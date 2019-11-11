雲端最有錢／楊應超的華爾街投資術　秘訣一定要看

新聞節目中心／綜合報導

被譽為最懂鴻海，也是第一個發掘鴻海的外資天王級分析師楊應超，40歲就過著財富自由的優質生活，他花了三年時間研究出，如何達到財富自由的數字密碼掌握4%法則，就知道你該準備多少的退休金，可以提早快樂退休去，這也是最近幾年在美國非常流行的FIRE法則－Financial Independence Retire Early「財富自由就可以提早退休」。

當了15年外資分析師的楊應超，也曾經被選為亞洲科技硬體研究第一名的分析師，最常做的工作就是選股票，他也是第一個挖掘出鴻海、宏達電、華碩的分析師，但是他竟然說，想要賺錢，就是不要再挑股票了，他擁有這麼多的人脈資源，看了無數的報告，都還是會賠錢，何況是一般人，告訴大家如何挑選ETF資產配置才是王道。

最了解鴻海的他，五月份就曾經說鴻海70塊錢一定可以買，果然鴻海最近已經爬到了九字頭，楊應超怎麼看鴻海的最新走勢? 85萬的小股東該獲利了結了嗎?熱錢不斷進來，在高檔行情時，人心越來越貪婪時，華爾街的操盤技巧大公開。外資不斷地買進台股，是真心還是假意? 外資天王分析師教大家搞懂外資的真心。



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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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