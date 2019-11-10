米其林星級名廚醬汁加持　晶華推熟食禮籃搶攻感恩節商機

▲本月28日適逢西洋感恩節，晶華酒店自即日起也推出五款熟食禮籃打造「感恩盛宴」，搶攻感恩節商機。（圖／晶華提供）

記者林淑慧／台北報導

2019「ITF台北國際旅展」本周登場，不少飯店業者推出餐券搶市，今年買氣旺盛；另外，本月28日適逢西洋感恩節，晶華酒店自即日起也推出五款熟食禮籃打造「感恩盛宴」，搶攻感恩節商機。

每年11月的第四個星期四(今年落在11月28日)，是西方人邀集親友團聚、對萬物表達感謝之意的感恩節，晶華廚藝團隊推出了「爐烤火雞」、「法國薩索雞」、「美國肋眼牛肉」與「美國帶骨肋眼牛排」，以及「爐烤美國極佳級帶骨肋眼牛肉」等五款熟食禮籃搶市。

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▲本月28日適逢西洋感恩節，晶華酒店自即日起也推出五款熟食禮籃打造「感恩盛宴」，搶攻感恩節商機。（圖／晶華提供）

晶華主管表示，在西方社會火雞是「感恩節美食之王」，惟鑑火雞在台屬「小眾市場」，晶華酒店數年前開始推出除火雞外更多樣的「感恩節美食」供消費者選擇。結果大受歡迎，且業績逐年成長。如重達3公斤的「爐烤美國特選肋眼牛肉禮籃」，此一品項的訂單量從2011年的十幾組、成長到去(2018)年已經破百組。

除了多款主食選擇外，今年更搭配蔓越苺醬、雞肝醬、松露醬與四川花椒醬等四款主廚特製醬汁；「松露醬」是由米其林一星UKAI-TEI鐵板燒廚藝團隊所設計，「四川花椒醬」則師承韓籍法菜米其林星級名廚林正植(Yim Jungsik）。主菜多、配菜多，以及醬汁多，是今年晶華酒店感恩節美食的賣點與亮點。

晶華酒店「感恩節熟食禮籃」於11月18日起提供取貨服務，晶華酒店提醒有意採購的消費者，請於取貨日前三天預訂。為回饋消費者，凡購買任一款晶華酒店感恩節熟食禮籃並加購胡桃派或南瓜派，可享200元折價優惠。11月22日前下訂，再加贈栢麗廳平日單人午餐券乙張。