體壇悲劇！澳洲拳王陪練「吃一記重拳」倒地不醒…27歲慘死留3幼女

▲體壇悲劇！澳洲拳王陪練「吃一記重拳」倒地亡。（圖／翻攝gofundme）



記者許力方／綜合報導

拳壇驚傳噩耗！澳洲27歲前中量級「拳王」德懷特⋅里奇（Dwight Ritchie）9日在陪同拳擊手澤拉法（Michael Zerafa）進行實戰對戰訓練時，遭對方一記重拳打死，當場倒地不醒，留下3個年幼的女兒，震驚拳擊界。經紀人發文哀悼，無法接受這個悲劇，讚嘆他是澳洲最有天賦的拳擊手之一。

澳媒報導，事發於9日，里奇正在陪同澤拉法實戰訓練，對方2個月前曾爆冷擊敗另一名「拳王」傑夫霍恩（Jeff Horn），兩人為了周六再戰霍恩做準備，沒想到，里奇吃了一記重擊後，立刻停下來慢慢走到一旁角落休息，之後就癱軟倒地不起，再也無法醒來，送醫不治驟逝。

里奇的經紀人在推特上哀悼，無法接受這一場悲劇，里奇將永遠被拳擊界銘記，「他是澳洲最有天賦的拳擊運動員之一，他的戰鬥風格體現了生活方式。安息吧，牛仔男孩，你將永遠被懷念。」

據悉，里奇曾是澳洲中量級冠軍拳王，過去成績都很亮眼，8月時輸給提姆（Tim Tszyu），作為他生涯中第二次失利，勇敢的表現仍贏得許多拳迷的推崇，登上頭條新聞。如今里奇在訓練時被打死，為拳壇投下一顆震撼彈，而這也是第五起職業拳擊手死亡事件，10月時美國27歲拳手戴伊（Patrick Day）在芝加哥比賽中被擊中頭KO，造成腦部重創，昏迷4天後撒手人寰。

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