東京奧運主場館底下挖出187具骨骸！　死者生前疑遭殘忍凌虐

圖文／鏡週刊

日本東京奧運即將在2020登場，沒想到「東京都教育委員會」卻在近日公布東奧開幕主場館的「新國立競技場」基地下方有187具骨骸，根據科學推測，這些人類遺骨存在「江戶時代」，且根據調查發現，有些死者在生前可能遭受過毆打、施虐，也有蛀牙的小孩。

根據「東京都教育委員會」消息指出，即將作為2020東京奧運開幕的會場「新國立競技場」在興建前的挖掘調查時，就意外發現「187具骨骸」。

研究表示，這187具骨骸的狀態，應該是存在於江戶時代（1603-1868）的日本人，某些骨骸的受損情況並無骨折，不太像是摔倒、摔落等情形，但胸骨和牙齒卻又遭受過強烈撞擊，因此推斷這些骨骸可能曾遭到施暴。

另外，還發現有些孩童的骨骸牙齒有「蛀牙」情形，雖然蛀牙在現代非常常見，但是在江戶時代卻是只有有錢人家才可能出現的毛病，因為這代表該童「營養狀況良好」，可推斷該骨骸的家庭狀況。

目前東京都整體挖掘出的骨骸已經將近千具，因此每每有大型開發就會再發現更多新的骨骸，東京也正面臨骨骸存放的問題。



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