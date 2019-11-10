全台零錢存款機據點公開　5大銀行ATM「存硬幣超省力」…雙北最多

▲帥爸為了寶貝兒女戒菸，4年存下3527枚50元銅板。（圖／米菲&米粒MifaMily授權提供）
記者柯振中／整理報導
一名菸齡超過20年的爸爸為了寶貝兒女戒菸，在4年內存下了3527枚50元銅板，一共存了17萬6350元的現金，讓許多網友紛紛大為佩服。對此，《ETtoday新聞雲》特別盤點台新銀行、中國信託等銀行在全台各地的零錢存款機據點，提供想存零錢的民眾據點清單。
據了解，目前提供零錢存款機的銀行共有台新銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、永豐銀行及上海商業銀行5家，以下為各銀行零錢存款機的據點一覽。
▲中國信託商業銀行的零錢存款機據點相當多。（圖／ETtoday資料照）
中國信託銀行的據點分別是：
東湖簡易型分行：臺北市內湖區成功路五段460號
洲際簡易型分行：臺中市北屯區崇德路三段418號
士林分行：臺北市士林區中正路307號
統一必成2：臺北市信義區台北市信義區基隆路1段178號180號
市政分行：臺中市西屯區惠中路一段88號
國泰世華銀行的據點分別是：
南京東路分行：台北市中山區南京東路二段132號
天母分行：台北市士林區天母西路24號
建成分行：台北市大同區南京西路36號
東門分行：台北市大安區信義路三段9號
新生分行：台北市中山區民生東路一段55號
大同分行：台北市大同區重慶北路二段50號
南門分行：台北市中正區羅斯福路二段5號
八德分行：台北市松山區八德路四段656之1號
永春分行：台北市信義區忠孝東路五段687號
南內湖分行：台北市內湖區行愛路169號
民生分行：台北市中山區民生東路二段141號
忠誠分行：台北市忠誠路二段247號1樓
信安分行：台北市大安區信義路三段149號
蘭雅分行：台北市士林區德行西路45號
古亭分行：台北市大安區羅斯福路三段149號
松江分行：台北市中山區松江路328號
南港分行：台北市南港區三重路66-3號
文山分行：台北市文山區木柵路二段94號
敦化分行：台北市大安區敦化南路二段218號
信義分行：台北市大安區敦化南路二段32號
復興分行：台北市松山區南京東路三段248號
大安分行：台北市大安區仁愛路四段33號
安和分行：台北市大安區安和路二段92號
松山分行：台北市信義區基隆路一段151號
士林分行：台北市士林區中正路197號
內湖分行：台北市內湖區內湖路一段310號
城東分行：台北市松山區南京東路四段126號
文德分行：台北市內湖區成功路三段174巷12號
慶城分行：台北市松山區民生東路三段158號1樓
文昌分行：台北市信義區光復南路557號
全聯-天母天玉店：台北市士林區天母西路3號B1
全聯-社子店：台北市士林區社正路59號
全聯-士林後港店：台北市士林區後港街36號1樓
全聯-大安延吉店：台北市大安區市民大道四段190號1~2樓
全聯-中正南海店：台北市中正區南海路100號、102號
全聯-內湖德安店：台北市內湖區成功路四段30巷28弄29號
全聯-內湖南湖店：台北市內湖區東湖路33巷19號B1
全聯-文山保儀店：台北市文山區保儀路12號
全聯-北投店：台北市北投區北投路二段11號B1
全聯-北投吉利店：台北市北投區吉利街125號
全聯-西門町店：台北市萬華區長沙街二段110、112號
全聯-士林中正店：台北市士林區中正路115號
板橋分行：新北市板橋區中正路102號
北三重分行：新北市三重區三和路四段111號
蘆洲分行：新北市蘆洲區中正路79號
樹林分行：新北市樹林區中山路一段166號
淡水分行：新北市淡水區中山路106號
板東分行：新北市板橋區三民路一段216號
東林口分行：新北市林口區文化三路一段335號
後埔分行：新北市板橋區重慶路260號
福和分行：新北市永和區福和路353-1號
重新分行：新北市三重區重新路四段87號
正義分行：新北市三重區重新路二段9號
三重分行：新北市三重區重陽路二段29號
新店分行：新北市新店區中正路542號之4
雙和分行：新北市中和區中和路102號
新泰分行：新北市新莊區中正路387號
北新分行：新北市新店區中正路190號
全聯-三重天台店：新北市三重區重新路二段78號B1-21
全聯-永安捷運店：新北市永和區中和路489號B1
全聯-永和警光店：新北市永和區竹林路182號
全聯-泰山全興店：新北市泰山區全興路101號
全聯-淡大店：新北市淡水區大忠街89號
全聯-竹圍店：新北市淡水區民族路31號B1
大湳分行：桃園市八德區金和路30號
桃園分行：桃園市桃園區復興路170號
南崁分行：桃園市蘆竹區中正路70號
香山分行：新竹市香山區中華路四段582號
（中部）
南屯分行：台中市西區五權路1之128號
逢甲分行：台中市西屯區河南路二段363號之5
東台中分行：台中市東區建成路735號
昌平分行：台中市北屯區昌平路二段36-1號
台中分行：台中市西區自由路一段148號
太平分行：台中市太平區中興東路142號
員林分行：彰化縣員林市中山路二段320號
斗六分行：雲林縣斗六市中山路89號
▼零錢存款機據點對存撲滿的人來說相當重要。（圖／記者李佳蓉攝）
（南部）
台南分行：台南市中西區民生路一段62號
東台南分行：台南市東區林森路一段395號
成功分行：台南市永康區中華路1號
東高雄分行：高雄市苓雅區中正二路72號
苓雅分行：高雄市苓雅區林森二路89號
明誠分行：高雄市鼓山區明誠三路637號
前金分行：高雄市前金區中正四路148號
前鎮分行：高雄市前鎮區保泰路355號
屏東分行：屏東縣屏東市中正路125號
國壽里港大樓：屏東縣里港鄉中山路102號1樓
（東部）
花蓮分行：花蓮縣花蓮市民國路163號
上海商業銀行的據點是：
龍山分行：台北市萬華區內江街57號1樓
永豐銀行的據點是：
三興分行：台北市信義區莊敬路296號
台新銀行的據點是：
（北部）
台新銀行營業部：台北市中山區中山北路二段44號
內湖分行：台北市內湖區內湖路一段358號
全家-仙岩店：台北市文山區仙岩路2號
蘆洲分行：新北市蘆洲區長榮路197號
全家-中和佳和店：新北市中和區中山路二段134號
全聯-輔大店：新北市新莊區中正路510號
全家-桃園北埔店：桃園市桃園區中正路511號
（中部）
全家-龍井海大店：台中市龍井區新興路東興巷48號
全家-龍井藝術店：台中市龍井區藝術街92號
（南部）
全家-台南富農一店：台南市東區富農街二段3號
▼許多人會用硬幣投豬公，等到殺豬公時，零錢存款機就能派上用場了。（圖／記者柯振中攝）