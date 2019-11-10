全台零錢存款機據點公開　5大銀行ATM「存硬幣超省力」…雙北最多

▲帥爸為了寶貝兒女戒菸，4年存下3527枚50元銅板。（圖／米菲&米粒MifaMily授權提供）



記者柯振中／整理報導

一名菸齡超過20年的爸爸為了寶貝兒女戒菸，在4年內存下了3527枚50元銅板，一共存了17萬6350元的現金，讓許多網友紛紛大為佩服。對此，《ETtoday新聞雲》特別盤點台新銀行、中國信託等銀行在全台各地的零錢存款機據點，提供想存零錢的民眾據點清單。

據了解，目前提供零錢存款機的銀行共有台新銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、永豐銀行及上海商業銀行5家，以下為各銀行零錢存款機的據點一覽。

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▲中國信託商業銀行的零錢存款機據點相當多。（圖／ETtoday資料照）



中國信託銀行的據點分別是：

東湖簡易型分行：臺北市內湖區成功路五段460號

洲際簡易型分行：臺中市北屯區崇德路三段418號

士林分行：臺北市士林區中正路307號

統一必成2：臺北市信義區台北市信義區基隆路1段178號180號

市政分行：臺中市西屯區惠中路一段88號

國泰世華銀行的據點分別是：

南京東路分行：台北市中山區南京東路二段132號

天母分行：台北市士林區天母西路24號

建成分行：台北市大同區南京西路36號

東門分行：台北市大安區信義路三段9號

新生分行：台北市中山區民生東路一段55號

大同分行：台北市大同區重慶北路二段50號

南門分行：台北市中正區羅斯福路二段5號

八德分行：台北市松山區八德路四段656之1號

永春分行：台北市信義區忠孝東路五段687號

南內湖分行：台北市內湖區行愛路169號

民生分行：台北市中山區民生東路二段141號

忠誠分行：台北市忠誠路二段247號1樓

信安分行：台北市大安區信義路三段149號

蘭雅分行：台北市士林區德行西路45號

古亭分行：台北市大安區羅斯福路三段149號

松江分行：台北市中山區松江路328號

南港分行：台北市南港區三重路66-3號

文山分行：台北市文山區木柵路二段94號

敦化分行：台北市大安區敦化南路二段218號

信義分行：台北市大安區敦化南路二段32號

復興分行：台北市松山區南京東路三段248號

大安分行：台北市大安區仁愛路四段33號

安和分行：台北市大安區安和路二段92號

松山分行：台北市信義區基隆路一段151號

士林分行：台北市士林區中正路197號

內湖分行：台北市內湖區內湖路一段310號

城東分行：台北市松山區南京東路四段126號

文德分行：台北市內湖區成功路三段174巷12號

慶城分行：台北市松山區民生東路三段158號1樓

文昌分行：台北市信義區光復南路557號

全聯-天母天玉店：台北市士林區天母西路3號B1

全聯-社子店：台北市士林區社正路59號

全聯-士林後港店：台北市士林區後港街36號1樓

全聯-大安延吉店：台北市大安區市民大道四段190號1~2樓

全聯-中正南海店：台北市中正區南海路100號、102號

全聯-內湖德安店：台北市內湖區成功路四段30巷28弄29號

全聯-內湖南湖店：台北市內湖區東湖路33巷19號B1

全聯-文山保儀店：台北市文山區保儀路12號

全聯-北投店：台北市北投區北投路二段11號B1

全聯-北投吉利店：台北市北投區吉利街125號

全聯-西門町店：台北市萬華區長沙街二段110、112號

全聯-士林中正店：台北市士林區中正路115號

板橋分行：新北市板橋區中正路102號

北三重分行：新北市三重區三和路四段111號

蘆洲分行：新北市蘆洲區中正路79號

樹林分行：新北市樹林區中山路一段166號

淡水分行：新北市淡水區中山路106號

板東分行：新北市板橋區三民路一段216號

東林口分行：新北市林口區文化三路一段335號

後埔分行：新北市板橋區重慶路260號

福和分行：新北市永和區福和路353-1號

重新分行：新北市三重區重新路四段87號

正義分行：新北市三重區重新路二段9號

三重分行：新北市三重區重陽路二段29號

新店分行：新北市新店區中正路542號之4

雙和分行：新北市中和區中和路102號

新泰分行：新北市新莊區中正路387號

北新分行：新北市新店區中正路190號

全聯-三重天台店：新北市三重區重新路二段78號B1-21

全聯-永安捷運店：新北市永和區中和路489號B1

全聯-永和警光店：新北市永和區竹林路182號

全聯-泰山全興店：新北市泰山區全興路101號

全聯-淡大店：新北市淡水區大忠街89號

全聯-竹圍店：新北市淡水區民族路31號B1

大湳分行：桃園市八德區金和路30號

桃園分行：桃園市桃園區復興路170號

南崁分行：桃園市蘆竹區中正路70號

香山分行：新竹市香山區中華路四段582號

（中部）

南屯分行：台中市西區五權路1之128號

逢甲分行：台中市西屯區河南路二段363號之5

東台中分行：台中市東區建成路735號

昌平分行：台中市北屯區昌平路二段36-1號

台中分行：台中市西區自由路一段148號

太平分行：台中市太平區中興東路142號

員林分行：彰化縣員林市中山路二段320號

斗六分行：雲林縣斗六市中山路89號

▼零錢存款機據點對存撲滿的人來說相當重要。（圖／記者李佳蓉攝）



（南部）

台南分行：台南市中西區民生路一段62號

東台南分行：台南市東區林森路一段395號

成功分行：台南市永康區中華路1號

東高雄分行：高雄市苓雅區中正二路72號

苓雅分行：高雄市苓雅區林森二路89號

明誠分行：高雄市鼓山區明誠三路637號

前金分行：高雄市前金區中正四路148號

前鎮分行：高雄市前鎮區保泰路355號

屏東分行：屏東縣屏東市中正路125號

國壽里港大樓：屏東縣里港鄉中山路102號1樓

（東部）

花蓮分行：花蓮縣花蓮市民國路163號

上海商業銀行的據點是：

龍山分行：台北市萬華區內江街57號1樓

永豐銀行的據點是：

三興分行：台北市信義區莊敬路296號

台新銀行的據點是：

（北部）

台新銀行營業部：台北市中山區中山北路二段44號

內湖分行：台北市內湖區內湖路一段358號

全家-仙岩店：台北市文山區仙岩路2號

蘆洲分行：新北市蘆洲區長榮路197號

全家-中和佳和店：新北市中和區中山路二段134號

全聯-輔大店：新北市新莊區中正路510號

全家-桃園北埔店：桃園市桃園區中正路511號

（中部）

全家-龍井海大店：台中市龍井區新興路東興巷48號

全家-龍井藝術店：台中市龍井區藝術街92號

（南部）

全家-台南富農一店：台南市東區富農街二段3號

▼許多人會用硬幣投豬公，等到殺豬公時，零錢存款機就能派上用場了。（圖／記者柯振中攝）

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