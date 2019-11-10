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16個故事旅行箱訴說心內話　桃園新二代策展「遷移之後」

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▲桃園新住民文化會館展出「遷移，之後-新二代故事特展」。（圖／文化局提供）

▲新二代鄒佳晶和母親共同策展「遷移，之後-新二代故事特展」。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

鄒佳晶的媽媽來自菲律賓，成長過程中曾因新二代身份感到自卑。大學期間，她到蘭嶼聽到當地耆老講的母語，竟然媽媽的語言相似，表示媽媽是菲律賓人，竟受到熱情地招呼，同行的同學也說：「哇！妳媽媽是菲律賓人？好酷喔！」這是她第一次為自己的身分感到歡喜，自此投入相關議題，為新二代發聲，也為自己找到身分認同。▲桃園新住民文化會館展出「遷移，之後-新二代故事特展」。（圖／文化局提供）

▲桃園新住民文化會館展出「新二代故事特展」，歡迎大家來聆聽新二代的內心話。（圖／文化局提供）

由鄒佳晶和母親共同策展的「遷移，之後-新二代故事特展」，即日起迄12月29日，於桃園市新住民文化會館展出。展覽自議題發想至展區設計，串連其他7位新二代創作「新」家庭的遷移地圖，現場展出16個故事旅行箱，訴說每段跨國婚姻背後的移動經歷、家庭衝突與矛盾，也有生活酸甜苦辣的裝置內容。

文化局文化發展科科長黃蘭燕指出，文化與認同不是單選題，透過本檔展覽呈現新二代尋找身份認同的過程及故事，也與觀眾互動，產生對話與連結，參與的新二代有鄒佳晶（菲律賓）、馬金玲(中國)、張瀞文(馬來西亞)、江彥杰(泰國)、劉千萍(越南)、吳俐蒨(越南)、楊萬利(緬甸)及曾玉鳳(印尼)。▲桃園新住民文化會館展出「遷移，之後-新二代故事特展」。（圖／文化局提供）

▲▼桃園新住民文化會館展出「遷移，之後-新二代故事特展」。（圖／文化局提供）▲桃園新住民文化會館展出「遷移，之後-新二代故事特展」。（圖／文化局提供）

10日開展當天，除了邀請參與創作的新二代分享展覽內容及各自故事，也邀請世新大學社會發展研究所夏曉鵑教授、梁修身導演，以跨國婚姻為開場，分圈交流新住民公民權益的困境，共同交流生命中的共鳴或獨特經驗。歡迎大家展覽期間至館內共同聆聽新二代的內心話。▲桃園新住民文化會館展出「遷移，之後-新二代故事特展」。（圖／文化局提供）

▲▼16個故事旅行箱，訴說每段跨國婚姻背後的移動經歷、家庭衝突與矛盾。（圖／文化局提供） ▲桃園新住民文化會館展出「遷移，之後-新二代故事特展」。（圖／文化局提供）

更多資訊歡迎上桃園市新住民文化會館粉絲專頁https://www.facebook.com/TaoyuanNewImmigrants/或桃園市文化局網站https://culture.tycg.gov.tw/index.jsp查詢；或洽03-3322592#8203李小姐。

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