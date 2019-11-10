痛！男大生後翻2圈跳水　下秒4肢攤開「正面入水」…觀眾抱頭幫哀嚎

記者黃心瑀／綜合報導

美國加州一名男學生日前參加學校的「 spirit week」時，站上跳水台準備來一次簡單的花式跳水表演，沒想到當他自信滿滿地在空中轉兩圈後，竟然以4肢打開的狀態正面入水，光是用看的都覺得痛；一旁的觀眾目睹這驚恐的一幕之後，也都紛紛發出哀號聲，為男學生遭遇感到不幸。

根據《每日郵報》報導，這個影片的拍攝地點在佛州的貝拉明大學預科學校（Bellarmine College Preparatory），時間正值學校活動spirit week第4天，大家都集中精神的參加學校的活動。影片中的男生穿著一條粉紅色的泳褲，看起來自信滿滿，而一旁的觀眾則是不停歡呼，為選手打氣。

男學生用背對的姿勢站在跳板上面，隨後張開雙手做好準備姿勢，往後一跳，完美的在空中快速旋轉兩圈後，放開了原本緊抱雙腿的手，沒想到竟然就這樣成4肢攤開的模樣，正面朝下的撞擊水面，力道超大還濺起了大量的水花。

一旁的學生們看到這個情況，紛紛驚呼出聲，影片拍攝者更崩潰地大吼，而且大家好像對於男學生的痛感同身受，一堆人抱住頭一臉表現出不敢置信的模樣，還露出超猙獰的痛苦表情，似乎落水的人就是他們自己，讓人哭笑不得。