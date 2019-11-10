　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海芋入侵扼殺原生物種　澳政府砸730萬推「三年根除計畫」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 海芋對西澳動植物構成嚴重威脅，當地保育組織發起「海芋根除計畫」。（圖／翻攝自natureconservation官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國殖民者在19世紀中葉將海芋引進西澳，雖然這種植物盛開時在視覺上相當驚艷，但它們的存在不但卻對當地原生植物構成了嚴重威脅，甚至導致大量牲畜因為誤食而死亡。為了不讓這種有美麗又危險的植物繼續扼殺更多生命，澳洲保育團隊獲得政府資助，將展開為期三年的「海芋根除計畫」。

根據「澳洲廣播公司」報導，任職於「澳洲瑪格麗特河域自然保育區」的保育人員珍妮薇（Genevieve Hanran-Smith），絕大部分的工作時間都忙著消滅海芋。她提到，「雖然遊客們可能覺得海芋很美，不過，對於真正愛護這一塊土地、珍視這個地區多元性的人們而言，海芋實在是非常醜陋，因為它們有著恐怖的侵略性。」

珍妮薇說明，海芋和當地其他的物種競爭激烈，它剝奪了許多植物的生存空間與機會，並吞噬、佔據本來屬於某些生物的棲息地和資源，因為海芋有毒，許多動物就因為誤食而死亡，像是在瑪格麗特河域的一間農場裡，就已經有多達200頭的綿羊因為吃下有毒的海芋而喪命。

西澳生物多樣性、保育與景點部門負責人班恩（Ben Lullfitz）也表示，「海芋已經證明了自己本身就是一個嚴重的問題。尤其是現在它們發展成熟，也廣泛蔓延、分布到其他地方，這成為一個巨大的問題。」

班恩說到，即使政府努力控制這些位於「高價值保育森林」及公園的海芋數量，不過要將問題完全杜絕，需要大量的金錢開銷，絕對不是一項容易的任務。

儘管如此，許多小型土地管理團體及義工，仍然不願放棄消滅海芋的希望，地主史蒂夫（Steve Castan）透露，他已經做好與海芋「10年拉鋸戰」的準備，他的鄰居們也加入了這場戰役。他說，「我在買下這塊土地後，直到與其他人討論，我才了解到海芋是一種多麼可怕的外來種。我認為，讓人們意識到海芋的危險性，並徹底剷除它們，是地主的責任，這非常重要。」

為了解決海芋帶來的問題，瑪格麗特河域保育組織已經獲得西澳政府近35萬澳幣（約新台幣729萬元）資助，展開「三年海芋根除計畫」，請到專業團隊給予當地幾百名地主專業的「除草建議」，並定期噴灑除草劑。

Arum Lily Control

The Arum Lily Blitz - Genevieve Hanran-Smith- Nature Conservation talking how best to Control Arum Lily www.natureconservation.org.au/our-work/coordinated-weed-control/arum-lily-blitz/ www.cowag.com.au

Cowaramup Agencies 發佈於 2019年6月29日 星期六

西澳卡佩爾土地保育委員會（CLCDC）也同樣受到西澳政府支持，在圖阿特森林國家公園（Tuart Forest National Park）進行了三年制的噴藥計畫。目前委員會已經在森林中一個較小、被柵欄隔絕的區域，成功消除了所有海芋。對此，委員會秘書布朗溫茵（Bronwyn Mutton）提到，「這部分的成功，讓我們看見了更多的希望。」

據了解，相關文獻曾指出，英國殖民者在19世紀中後期，在西澳巴瑟爾頓市（Busselton）附近種植海芋這種源自南非的植物，海芋發展迅速，隨著時間，現在已經蔓延到班伯利（Bunbury）至奧古斯塔 （Augusta）的各城鎮，增添了不少麻煩。

►就算爬到樹上！妳還是很美

ET快訊
張善政出面證實當韓國瑜副手　「願站出來！」阻蔡英文連任
3527枚50元！帥爸「戒菸4年存17萬」被虧假幣　結果出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

痛！男大生後翻2圈跳水　下秒4肢攤開「正面入水」…觀眾抱頭幫哀嚎

海芋入侵扼殺原生物種　澳政府砸730萬推「三年根除計畫」

飛機起飛前金髮醉男硬開逃生門！逃生滑梯瞬間膨脹　乘客嚇壞尖叫

情侶檔老師「揪女學生3人戰」　完事後愛上男師…被勸乖乖讀書氣到報警！

「烏克蘭門」第2彈風暴再襲　川普加碼：將公布另一個通話紀錄！

結紮人夫想把「最後一發」做戒指！　聖誕節送老婆留念

「變態父女檔」擄走熟女當性囚、痛毆！　7天後丟到沙漠等死

美國前1%超級富豪太有錢！　資產加總將超越中產階級和中上層階級

高職師被分手惱羞！闖女友家卻沒人…爆怒把她寵物狗「活活踹死」

IS魔爪掐住香港、新加坡「台灣也中」　洗腦外傭赴死當自殺炸彈客

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

婁峻碩「被狼人殺耽誤的饒舌歌手」　林宥嘉「一定會圈粉」：真的長得很帥！

認愛15年女友！李國毅讚週刊拍得好　成家「看心情」：不會在半夜官宣！

冰島限定！勇闖120米火山底部探險　一覽岩石自然奇觀...她呼：太酷了～

韋喆深情嗓音「獻唱給媽媽」泛淚　蕭敬騰非常喜歡：你就是國際巨星！

痛！男大生後翻2圈跳水　下秒4肢攤開「正面入水」…觀眾抱頭幫哀嚎

海芋入侵扼殺原生物種　澳政府砸730萬推「三年根除計畫」

飛機起飛前金髮醉男硬開逃生門！逃生滑梯瞬間膨脹　乘客嚇壞尖叫

情侶檔老師「揪女學生3人戰」　完事後愛上男師…被勸乖乖讀書氣到報警！

「烏克蘭門」第2彈風暴再襲　川普加碼：將公布另一個通話紀錄！

結紮人夫想把「最後一發」做戒指！　聖誕節送老婆留念

「變態父女檔」擄走熟女當性囚、痛毆！　7天後丟到沙漠等死

美國前1%超級富豪太有錢！　資產加總將超越中產階級和中上層階級

高職師被分手惱羞！闖女友家卻沒人…爆怒把她寵物狗「活活踹死」

IS魔爪掐住香港、新加坡「台灣也中」　洗腦外傭赴死當自殺炸彈客

阿扁：張善政當副手可幫韓國瑜加分　蔡英文除了賴清德「沒更好選擇」

林子偉近距離指導　鼓勵少棒「要認真，努力不放棄」

張衛健喊喜歡他10年「第1次見面是你們小虎隊…」　羅志祥幽默回應！

中華女棒2連勝進4強　11日與菲律賓爭分組一

鮮肉男團被激出「貓奴」本性... 全員到齊伺候汪星人！

12強／美國複賽首戰韓國　美國教頭預言投手大戰

更新／三重男當街遭砍民宅旁喊救命：叫救護車　腹、腰8公分刀傷

普妹也OK！網公認「最想珍惜的女生Top10」　她羞揭第2名：男生超M的

12強／澳洲欣喜晉級複賽　適應國際賽準備抗日

中信盃／品學兼優玉田陳品竹球技不輸男生　未來要當女棒國手

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

穿太露才被性侵？她PO照嗆：連狗都懂

電子煙奪命兇手：維生素E醋酸酯

他40元買到乾隆御寶花瓶！秒賺1930萬

女主唱「穿細繩丁字褲大跳M腿舞」　台下男粉貼身拍

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

富豪千金遭掐死！嫌犯案後看謎片

老夫妻攜手輕生　嬤活下來被控謀殺

Instagram取消「按讚數」！美用戶下周受影響

海綿蛋糕「放43年」結果出爐！實驗生嚇壞

印尼推養小雞　改善兒童手機成癮

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

6歲男童遭魔鬼母狠刺25刀絕望報警

她憂「快畢業又長的醜」臥軌　最後2秒想爬回仍遭撞死

日男喝酒猝死　9學長「過失致死」起訴

更多熱門

相關新聞

找回塔斯馬尼亞惡魔！澳小島恢復生態平衡　

找回塔斯馬尼亞惡魔！澳小島恢復生態平衡　

澳洲瑪麗亞位於塔斯馬尼亞島東南方，島上的袋獾在20多年前，受到「惡魔面部腫瘤病」感染，造成物種數量減少80%，也讓該島在2012年以前都沒有主要掠食者存在，後來又有15隻袋獾再度被引入島內，群體很快繁衍到100多隻，讓原先沒有天敵的袋貂（possum）及袋熊（wombat）都逐漸改變習性，以免成為袋獾的盤中飧。

拍到了！南安小熊出沒「有熊國」

拍到了！南安小熊出沒「有熊國」

她被劇毒虎蛇咬4口　超幸運生還

她被劇毒虎蛇咬4口　超幸運生還

麥當勞牛肉堡放24年　保存完整未腐壞

麥當勞牛肉堡放24年　保存完整未腐壞

「青眼白龍」刺藍雙眼失明3週　像玻璃狂刮

「青眼白龍」刺藍雙眼失明3週　像玻璃狂刮

關鍵字：

海芋外來種保育西澳紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

大學生情侶「馬路中央」吵架　女生被撞飛身亡！

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

淡水女遭廂型車輾斃　目擊男：伊尬告軌

買死過人中古屋「一開門滿精彩」　地基主說話樣貌曝

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

更多

最夯影音

更多
《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」
3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面