「變態父女檔」擄走熟女當性囚、痛毆！　7天後丟到沙漠等死

▲美國一名四十多歲女子被綁架，囚禁在小屋裡，期間遭到強暴與痛打。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國54歲男子史丹利（Stanley Alfred Lawton）與22歲女兒香妮雅（Shaniya Nicole Poche-Lawton）聯手犯罪，擄走一名住在拉斯維加斯的中年熟女，並關在加州棕櫚谷（Palmdale）的房子裡，不斷強暴、毆打對方，囚禁長達7天，最後把受害者扔在沙漠裡等死。據了解，這一對父女犯案過程中很有可能持有武器，目前已被逮捕，面臨謀殺未遂、州外綁架等指控。

根據電視台NBC4報導，洛杉磯郡（Los Angeles County）警方證實，一名四十多歲女子10月30日從家中被綁架，帶到南加州棕櫚谷一間民宅裡囚禁，她在此期間被防水膠帶捆住、無法行動，遭到痛打、強暴，甚至被迫從提款機領出現金，7天後被隨意丟在洛杉磯北部的沙漠。

▲警方指出，女子遭遇攻擊以後獨自被丟在沙漠，能夠存活非常幸運。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

警長埃爾南德斯（Eduardo Hernandez）在記者會上提到，受害者被附近「愛德華空軍基地」（Edwards Air Force Base）的值勤憲兵發現時，身受重傷、神智不清又非常寒冷，「飽受惡劣天氣的折磨。」他形容，「這是一起邪惡的案件……她還活著，真的非常幸運。」

《今日美國》報導，女子獲救後，到醫院接受治療，目前已經回家。警方表示，兇手與受害者互相認識，但是沒有血緣關係，而且看起來並不像是「報復」行為，全案仍在調查當中，由於犯罪行為跨越2州，很有可能成為聯邦案件。

據了解，史丹利6日被逮捕，香妮雅隔天一大早也遭到拘留。檢察官辦公室表示，父女倆都面臨綁架搶劫、謀殺未遂、州外綁架、強暴與3項一級提款機搶劫的指控，保釋金分別是450萬美金與350萬美金。



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