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搶搶滾！台股氣勢強　4大公股金控前10月賺逾700億元

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▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

台股10月氣勢如虹指數維持在高點、資本市場搶搶滾，也帶動了公股金控獲利亮眼！據統計，即使9月公股金控仍有股利挹注，但10月4大公股金控獲利更強，包含兆豐金、合庫金、第一金與華南金10月整體獲利達到65.83億元，較9月增長近7%，這使各金控皆表示，希望接下來的獲利動能（11、12月）可以維持。

根據統計，4大公股金控10月稅後純益有68.53億元，較9月增長近7%；累計前10月的稅後純益達到709億元，較去年同期也成長超過6.6%的表現。

請繼續往下閱讀...

兆豐金10月稅後純益為25.25億元，較9月獲利上揚近3%；累計前10月稅後純益252.73億元、每股稅後純益（EPS）為1.86元，已經超越去年同期獲利，年增率約3%左右。

其中，子公司兆豐銀的財務操作包含股票、債券評價雙雙有貢獻，所以讓兆豐銀行10月稅後純益有20.38億元，累計前10月稅後純益213.96億元，不過目前因為仍處於低利環境之中，所以淨利息收益維持穩定。

子公司兆豐證券受惠於台股在10月中有亮眼的表現，10月稅後純益為1.71億元，累計前10月稅後純益為10.01億元，相較於去年同期的2.37億元，獲利倍數增長。

合庫金10月稅後純益14.95億元，獲利較9月的14.31億元略為增長，但是累計前10月稅後純益已經達到147.12億元，較去年同期已經多賺了將近9億元；EPS為1.36元。

▲▼一銀。（圖／記者吳靜君攝）

▲一銀。（圖／記者吳靜君攝）

市況轉佳　第一金月增、年增皆超過一成

第一金10月稅後純益15.55億元，較9月份飆升了15%左右，累計前10月稅後純益為169.32億元，較去年同期增長超過一成，EPS為1.36元。

第一金10月獲利主要是銀行及證券子公司受到市況轉佳挹注獲利貢獻。一銀10月份在金融交易成長帶動稅後淨利達到16.24億元，較9月份大增近兩成，主要的收益包含淨利收入略為小漲、手續費收入回升、金融交易所得大增了83%都大大挹注了一銀的10月獲利。第一金證券的經紀與自營業務在10月獲利，較9月大幅增長88%左右，累計前10月的稅後純益2.04億元，年增率超過五成以上。

華南金控10月稅後純益為10.07億元；累計稅後純益為139.86億元，EPS為1.15元，較去年同期，華南金也多賺了11.89億元，獲利表現也相當亮眼。

華南金則是因為10月子公司華南永昌證券承銷上海商銀股票大幅貢獻了獲利，華南永昌證10月稅後純益為1.76億元，累計前10月稅後純益達7.91億元。

而公股金控獲利亮眼，員工的福利、薪水也令人期待，合庫金、第一金紛紛宣布，若能夠幫員工加薪，幅度都上看5%；另外，今年的年終獎金也將讓員工相當期待。

▼公股金控獲利情形。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、公開資訊觀測站）

▲公股金控獲利情形。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、公開資訊觀測站）

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