走過憂鬱！皇后雅子微笑忍淚　日網友：看見她笑容我也哭了

▲天皇德仁與皇后雅子搭乘敞篷車。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日本天皇德仁的即位遊行「祝賀御列之儀」今（10）日台灣時間下午2時登場，德仁與皇后雅子坐上敞篷車，在4.6公里的路途期間一路保持笑容，雅子揮手時也一度眼眶泛淚，除了現場民眾感受到溫馨氛圍，日本網友也直呼「看見她滿面笑容，我都要哭了」。

▲皇后雅子忍著淚水。

性格溫柔的雅子其實不是第一次落淚，昨（9）日在皇宮廣場所舉辦的慶祝活動，當時她看到天團「嵐」演唱時，就立刻流下感動淚水。今（10）日的即位遊行中，穿上禮服的雅子在向民眾揮手致意時眼眶又泛紅，但她還是盡力保持微笑。

▲兩人始終保持笑容。（圖／路透）

對此，許多推特網友也深受感動，紛紛表示「看到她哭了，我也哭了」、「皇后悄悄擦去淚水，或許是想起以前的事吧」、「皇后好美」。

▲德仁與雅子搭乘敞篷車微笑揮手。（圖／路透）

此次遊行路線從皇宮宮殿出發，接著行經東京警視廳、國會議事堂，最後抵達赤坂御所。沿途設置特殊的觀看區域，觀眾必須站在柵欄後方。

事實上，雅子結婚前曾受過哈佛與牛津大學教育，生性原本活潑的她，卻一度被官方宣布罹患「適應障礙症」。她的醫師說明，這種疾病由壓力引起。

雅子去年12月表示，她的健康狀況正逐漸改善，這代表自己能夠逐步完成更多職責。護妻的德仁2004年還曾告訴記者，雅子為了適應皇室生活筋疲力竭，長期遭受不平等的待遇。

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