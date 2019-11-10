日皇德仁即位遊行！　期間限定「國鳥綠雉emoji」高掛推特趨勢榜冠軍

▲ 日皇德仁與皇后雅子搭乘敞篷車微笑揮手。（圖／路透）。

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本天皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」當地時間今（10）日下午3時（台灣時間2時）登場，德仁與皇后雅子在民眾夾道歡迎之中微笑揮手，乘敞篷車前往赤坂御所。許多民眾上傳照片到推特上分享，無法到場的推特網友也不忘發文祝福，且他們的Hashtag都出現一個平常看不見的可愛符號，原來是推特為了遊行推出的特別版emoji。

Twitter Japan官方帳號宣布，9日起至30日間只要在推特上打「#即位の礼」、「#祝賀御列の儀」、「#即位礼正殿の儀」、「#JapanEnthronement」、「#JPNEnthronement」等5個關鍵字，後面都會自動出現一隻綠色的鳥emoji，以紀念今天的祝賀御列之儀。而這隻鳥就是全世界只有日本才有的「綠雉」，1947年被定為國鳥。

▲ 日本國鳥綠雉。（圖／翻攝自維基百科）

▲ 祝賀御列之儀關鍵字登上日本推特趨勢榜冠軍。（圖／翻攝自推特）

「#祝賀御列の儀」今天下午高掛日本推特趨勢榜冠軍，有網友上傳德仁在車上微笑揮手的畫面並寫下，「最棒的瞬間。再次祝賀天皇陛下即位。」還有網友表示，「今天來看慶祝遊行，天皇和皇后的笑臉拍起來太美了！」、「歷史性的瞬間，太帥氣了。」

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