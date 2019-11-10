快去加油！汽、柴油明各調漲0.2元

▲台灣中油宣布，11日凌晨起各式汽、柴油價格每公升各調漲0.2元。（圖／記者張一中攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣中油宣布，自明（11）日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升24.4元。

台灣中油表示，受到中美持續進行貿易磋商與建設性討論、市場操作沙烏地阿拉伯國營石油公司公開募股作業(Saudi Aramco IPO)話題等因素影響，本週國際油價上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶61.46美元，較前週60.44美元上漲1.02美元，新臺幣兌美元匯率升值0.115元，國內油價依公式計算漲幅為1.04％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.2元，足額調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

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台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。