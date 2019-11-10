中華電今舉辦集團婚禮　68對新人共搭幸福列車

▲中華電舉辦集團婚禮。（圖／中華電提供）

記者邱倢芯／台北報導

電信龍頭中華電信近年來晉升為「幸福企業」，在十年來促成476對佳偶；中華電今（10）日於圓山大飯店盛大舉辦「中華電信108年員眷集團結婚」，再現中華電信集團結婚的幸福傳承，中華電信董事長謝繼茂親自出席，為68對步入浪漫婚禮殿堂的新人們擔任證婚人，並與分別擔任男、女雙方主婚人的總經理郭水義、工會理事長洪秀龍等貴賓，一同為全體新人福證。

中華電指出，該公司曾多次獲選為「上班族心中最幸福企業」、「台灣十大幸福企業」，自2010年至今，十年來共舉辦理7屆集團結婚活動，共促成476對佳偶締結連理。

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中華電董事長謝繼茂表示，員工是中華電信最珍貴的寶藏，很高興能親自為這些優秀員工們證婚，中華電信能夠不斷精進，永遠走在最前面，都要歸功於所有同仁辛勞的付出，與員眷背後的支持。中華電信一直以來把員工當作家人般照顧與關懷，讓員工們有幸福感和歸屬感，也期盼員工們能進一步把這份幸福傳遞給消費者及客戶。

今日的集體婚禮現場除了董事長親自證婚，公司還贈送每對新人「光世代套餐」一年、新婚賀儀、中華電信職工福利委員會贈送每對新人蜜月套房住宿券、蠶絲被等價值超過2萬元幸福好禮。在活動的最後，證婚人、男女雙方主婚人、新人與親友們一同拍攝大合照，為今日的活動劃下美好的句點，更為新人們留下難忘且最美好的記憶。

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