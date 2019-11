麥德姆颱風復活！換名「布爾布爾」狂撲恆河三角洲釀2死　印孟急撤160萬人

▲熱帶風暴布爾布爾讓印孟兩國如臨大敵。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者陳妙津/綜合報導

今年第22號颱風「麥德姆」31日登陸越南消散後,殘存雲系穿越中南半島進入印度洋,又在7日重新發展成熱帶風暴,被印度氣象局重新命名為「布爾布爾」(Bulbul),今晨(10日)2時登陸印度西孟加拉邦,並往東移動,已知造成2死災情,印度、孟加拉兩國則合計為此撤離超過160萬人。

綜合外媒報導,「麥德姆」殘流橫跨1800公里(約1118英里)陸地後,進入印度洋的安達曼海又重新發展為熱帶風暴,由於並不是在低壓強度以上,從西太平洋海域跨越中南半島或馬來半島進入北印度洋,因此不再沿用「麥德姆」之名,改用印度氣象局命名的「布爾布爾」一名。

▲因熱帶風暴布爾布爾來襲,印度加爾各答的船隻僅能停靠在岸邊暫避風雨。(圖/達志影像/美聯社)



據《半島電視台》報導,這也是有紀錄以來,第4次有西太平洋熱帶氣旋橫越東南亞陸地,在印度洋安達曼海上又重新發展,同時也是第2個橫跨後仍有颶風強度的低壓,上一次則是在1960年。

Tropical Cyclone #Bulbul (#Matmo) will bring heavy rain, surge and wind to India's West Bengal state and Bangladesh this weekend. pic.twitter.com/evKDhWsGs1