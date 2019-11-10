申請魁北克永居「2度遭拒」！　法籍女子傻眼：他們說我法文不夠好...

實習記者賴韻如／綜合報導

法籍女子艾蜜莉（Emilie Dubois）於2012年來到了加拿大魁北克省（Quebec），並在當地一所大學畢業獲得了博士學位，沒想她近日卻出面指出，自己從去年開始已經申請2次永久居留權，但都遭到魁北克移民部拒絕，理由竟是認為她的「法語程度不夠好」，相當傻眼。

據The Star報導，今年31歲的艾蜜莉是一名平面設計師，她在魁北克省生活已經長達8年的時間，艾蜜莉去年於法語大學校拉瓦爾大學（Université Laval）獲得了博士學位後，便開始向魁北克省申請永久居留權，沒想到去年年底收到魁北克移民部的回函，內容卻指出，艾蜜莉的5篇博士論文中，其中有一篇章節是用英語書寫，「所以法文語言能力無法被認可」。

對此，艾蜜莉則無奈表示，「我是法國公民，我出生於法國，我用法語完成了所有學業，但他們卻說我無法證明自己的法文程度，讓我感到相當納悶。」艾蜜莉在首次提出申請遭拒後，於今年完成了法語檢定考試，沒想到再次提出申請卻又遭駁回，魁北克移民部表示，「艾蜜莉無法證明是以法文完成學業，包括論文。」

報導中指出，整件事情曝光後，就連當地地方議員凱瑟琳·多里昂（Catherine Dorion）也覺得相當荒唐，認為魁北克移民部必須做出詳細解釋。魁北克移民部長喬林巴雷特（Simon Jolin-Barrette）於上週四發表聲明指出，目前已經要求官員重新審查此案。