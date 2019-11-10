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川普：中國供應鏈「像雞蛋一樣」全部碎光　貿易協商必須對美有利

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普表示，中國的供應鏈全都像是雞蛋一樣破碎。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普9日表示，中國的產業供應鏈全都像是「雞蛋」一樣破碎，貿易戰談判進度緩慢但「非常順利」，不過唯有在協商內容對美國有利的情況之下，才有可能達成協議。他也提到，先前報導指出，華盛頓同意撤回關稅，是錯誤的消息。

根據《路透社》報導，川普在安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）表示，中國比美國更想要達成協議，「他們正經歷57年以來最糟糕的一年，他們的供應鏈全都像雞蛋一樣破碎。他們想要達成協議，或許他們必須達成協議。我不知道，我不在乎，隨便他們。」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普說，只會同意對於美國有利的協商。（圖／路透）

川普也透露，談判進展速度比他想像中來得更慢，但是「非常順利」，「我們希望那會是我們想要的協議，如果不是，我們就無法同意。我想要達成協議，但那必須是個好的協議。」

《衛報》報導，川普在記者會上再度指出，先前報導稱美國願意取消關稅，是錯誤的消息，「解除關稅的程度是不正確的……有很多不正確的報導，但你將會看到我要做些什麼。」據了解，他並沒有對此多加說明。

綜合外媒報導，中國商務部發言人高峰7日表示，已與美方達成協議，將要「分階段」取消現行部分的加徵關稅。但是，川普8日卻對此反駁，「我還沒有同意任何事情」，此話一出，美股立刻下跌。

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