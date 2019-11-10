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民眾防災意識抬頭　嘉市消連三年防災宣導體驗營爆滿

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▲▼ 建立抗震防災觀念暨家庭逃生計劃講座。（圖／嘉義市消防局提供）

▲嘉縣消防局舉辦建立抗震防災觀念暨家庭逃生計劃講座。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局105年起與嘉義市社區大學合作開辦「防災宣導體驗營」，至今已邁入第3年，辦理以來場場爆滿，108年秋季講座也不例外，過程中教導學員透過圖表及逃生規劃，讓學員更清楚知道火災時正確的逃生方向，有效掌握生存機會，更搭配有獎徵答，讓活動互動性十足。

▲▼ 建立抗震防災觀念暨家庭逃生計劃講座。（圖／嘉義市消防局提供）

▲抗震防災觀念暨家庭逃生計劃講座搭配有獎徵答。（圖／嘉義市消防局提供）

現場授課教官除透過簡報講解，並與學員們進行互動式教學，互相討論，讓學員能分別實地了解「家庭逃生計劃」，除了課堂上講解家庭逃生計劃製作要領及方法，並在課堂上請學員們試著繪製自家平面圖及逃生路線圖，教官藉由課堂學員製作自家平面圖並規劃逃生路線，想想家中那裡最危險，那裡最容易發生火災，使學員們能更加了解家庭逃生計劃的重要性，重視自家防災防震安全觀念及災害來前的預防，以及災害發生時的變更能力，提高生存機會；課堂結束後，並進行有獎徵答及抽獎。

市府消防局呼籲市民，平時做好災害預防工作，保障自己與家人身命財產安全，如有任何消防安全問題或防火防災的疑問及宣導需求，歡迎踴躍向本局洽詢，期盼與市民同心齊力，推動嘉義市成為健康暨高齡友善城市。

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關鍵字：

防災宣導體驗營

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