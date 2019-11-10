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北韓推出新手機「藍天」！MCU來自台灣　支援指紋、3D人臉辨識

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▲▼北韓推出新款手機「藍天」。（圖／翻攝自北韓網站「統一回音」）

▲ 北韓新手機「藍天」號稱擁有多種功能。（圖／翻攝自統一回音網站）

記者陳宛貞／編譯

北韓人民對手機的需求飆升，配備多樣化功能的新機種也陸續上市。北韓對南韓廣播電台「統一回音」9日介紹「藍天」新型手機，號稱擁有各式各樣的功能及精練的外型，也可以指紋及人臉辨識方式解鎖。

藍天手機由北韓電子工業省藍天聯合公司生產，使用台灣聯發科技的MT6757微控制器（MCU），作業系統為Android 7.1.1 Nougat，電池容量為4060mAH，確切的上市日期目前還不清楚。但南韓媒體指出，南韓手機2年前便開始使用Android 7.1.1 Nougat作業系統，判斷技術上還是有落差。

統一回音說明，藍天手機處理速度高，配備超高速3D人臉辨識及指紋辨識的安全防護功能，還支援多張SIM卡，「大眾對擁有多項優勢的『藍天』需求日漸升高。」

北韓宣傳媒體《回音》9月介紹支援人臉及指紋辨識的智慧型手機「同伴」；另一宣傳媒體《曙光》4月則介紹可無線充電的手機「平壤2425」。南韓媒體指出，北韓努力開發手機的原因來自於國內需求，且販賣高價手機是平壤當局重要的收入來源。

南韓中小企業銀行（IBK）北韓經濟研究所所長趙逢賢（音譯）2018年12月出席韓國金融研究院講座時表示，北韓有約600萬人使用電信公司服務。首爾大學統一和平研究院2018年對116名脫北者進行調查，發現其中高達62.9%的人在北韓時便擁有手機。

►「北韓600萬人擁手機」當賺錢工具或炫富　電話費助政府規避制裁發大財

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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