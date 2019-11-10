情侶檔老師「揪女學生3人戰」　完事後愛上男師…被勸乖乖讀書氣到報警！

▲峇厘島兩名老師找女學生3人行遭揭發。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼峇厘島一所學校發生一起令人震驚的師生不倫案件。在該校擔任語文老師謝諾維（Ni Made Sri Novi Darmaningsih）和體育老師男友普圖（Anak Agung Putu Wartayasa）是眾所皆知的一對情侶，但平時在學生下課後，喜歡躲在校園內看色情片，甚至直接出現不雅行為。然而普圖日前卻提出，想要「3人行」的想法，謝諾維為了討男友開心，竟找了一名女學生，最後這名女學生卻愛上普圖。

綜合外媒報導，這兩名老師趁著學生休息時間，或是下課之後，都會留在學校觀看色情片，甚至性致高昂時，更會直接在學校找地方發洩。日前因為普圖看到一段3P的影片，竟想要找人一起，而謝諾維因為想要讓男友開心，天真地找了一名乖巧的女學生，而條件就是可以得到電話卡加值費用和一套新的衣服。

▲女學生被找去三人行，之後卻愛上老師。（圖／示意圖／pixabay）

女學生和兩名老師完事之後，竟開始對普圖出現好感，在校園內也開始跟謝諾維開始互看不順眼，2名老師思考後擔心事情東窗事發，決定私下輔導女學生「應該要先以唸書為主」。

女學生不甘心自己只被老師們當作洩慾的對象，一氣之下向家人哭訴自己被老師性侵，家人聽聞之後立刻帶她到警局報警。警方獲報後立即將兩名老師逮捕，並以「與未成年性交罪」起訴，面臨至少15年的有期徒刑。