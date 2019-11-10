她怕長太醜被欺負　臥軌輕生「最後2秒反悔」起身爬回月台…仍遭火車輾斃！

▲女學生臥軌後悔，想爬回去卻來不及 。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國多塞特（Dorset）日前發生一起令人鼻酸的臥軌命案。一名即將從中學畢業的16歲少女，因為擔心自己的外表不被大家喜歡，加上面臨畢業之後的人生規劃，陷入憂鬱的情況，最後竟選擇到火車鐵軌臥軌輕生，然而就在火車進站前，她突然反悔起身，卻還是來不及逃命，在司機眼前活活被輾斃。

綜合外媒報導，馬林斯（Kate Mullins）面對自己即將領到畢業證書，感到相當徬徨，她的家人表示，「馬林斯好幾次很擔憂的告訴我們，她害怕的想要鑽到汽車底下，因為怕別人認為她長得不好看，還有對於未來的擔心」。只是馬林斯的家人怎麼也沒想到，日前在她出門準備打工後，就再也沒有回家。

▲女學生臥軌後悔，卻來不及。（圖／翻攝advertiserandtimes.co.uk）

馬林斯的哥哥怎樣也沒想到，看到妹妹離開家後竟是最後一面。馬林斯隨後進到附近的「Pokesdown」火車站，並且在火車剩不到10秒時跳下鐵軌。火車站監視器拍攝到剩下最後3秒時，馬林斯似乎後悔輕生，於是想要起身爬上月台，卻在司機看到她的兩秒後，火車仍然直接將馬林斯活活撞死。

意外發生當下，司機立刻回過神來通報，並且暫停後面進站班次、封鎖軌道。馬林斯的家人接到噩耗後幾乎崩潰，認屍後難過表示，過去馬林斯就不斷擔心自己的未來，出現了憂鬱症的狀況，體重還因此減少許多，常常擔心別人是不是討厭她？雖然家人都告訴馬林斯不用擔心，但卻沒想到最後仍選擇輕生讓大家震驚難過。

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