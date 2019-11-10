保存期限65天的海綿蛋糕「放43年」　結果出爐…實驗生嚇壞：內容物令人震驚

實習記者賴韻如／綜合報導

最近澳洲保存了24年的4盎司牛肉堡以及冰島保存10年的起司漢堡引起熱議，大家紛紛對於歷史悠久的漢堡卻不會腐壞感到驚訝。然而，近日美國又有消息傳出，一名老師將Twinkie海綿蛋糕存放了整整「43年」，外型卻依舊完好如初，也讓大家不可置信。

據《海峽時報》（The Straits Times）報導，美國喬治史蒂文斯學院（George Stevens Academy）的化學老師羅傑．班納提（Roger Bennatti）於1976年一堂理化課時，在課堂中與學生討論有關「食品添加物以及防腐劑」的內容，當時一名學生提問，「Twinkie蛋糕可以放多久？」，沒想到因此引起班納提的好奇心，決定展開這項有趣的實驗。

▲海綿蛋糕表面有許多坑洞。（圖／翻攝自YouTube／b/60）



當時一同參與這堂化學課，現在就職於喬治史蒂文斯學院副校長的羅澤邁爾（Libby Rosemeier）表示，在實驗初期，曾有同學提議要把蛋糕吃掉，後來大家漸漸忘記這件事，這塊Twinkie海綿蛋糕也就一直保存在教室中，直到2004年班納提老師退休，便由自己接手保管蛋糕，沒想到一下子就過了43年，現在放置於副校長辦公室的一個透明箱子內。

然而，近日羅澤邁爾公開了這塊Twinkie海綿蛋糕，從照片中可以看到，經過了這麼多年，海綿蛋糕變得比之前還要粗糙，顏色從鮮黃色變為暗黃色，表面也多了許多小坑洞，但大小和形狀卻完全沒變，也並沒有任何發霉腐敗的跡象。班納提表示，海綿蛋糕失去過多水分，整塊乾掉，非常脆弱。

▲▼海綿蛋糕放43年形狀卻沒腐壞。（圖／翻攝自YouTube／b/60）



這個實驗結果讓羅澤邁爾以及班納提都感到相當意外，羅澤邁爾更表示，「很想知道它裡面到底放了什麼，可以這樣保持超過40年都沒腐壞，確實有點嚇人。」

據悉，Twinkie海綿蛋糕已經問世了85年，成為美國知名文化標誌性物品之一，常出現在電影、電視節目、卡通片或是流行歌曲中。史蒂夫·埃特林格（Steve Ettlinger）的著作《Twinkie的解構》（Twinkie, Deconstructed）中，指出現代的Twinkie內容物含量超過35種成分，其中包括多種防腐劑，而保存期限為「65天」。

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