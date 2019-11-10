澳洲野火狂燒上萬公頃　釀3人死「無尾熊傷亡更慘重」竟有350隻成焦屍！

▲澳洲新南威爾士野火災情慘重。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲新南威爾士（New South Wales）東北部野火浩劫延燒，目前已造成至少3死、30多傷、7人失蹤，其中更以「無尾熊」的死傷最為慘重，動保組織出動多名志工，希望可以救出災區內的無尾熊。當地消防單位9日更調派1500名消防員、300名後勤人員救災。

綜合外媒報導，州長貝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）表示，「這場浩劫對人類與生態都是嚴重的傷害。」目前新南威爾士省至少有81處火頭，43處尚未受到控制，東北部格倫恩尼斯城也發現一輛燒焦的汽車內有焦屍、當地也有一名燒傷嚴重的女性送醫不治，多人重傷、嗆傷送往當地醫院。

▲澳洲野火，無尾熊傷亡慘重。（圖／翻攝自gofundme.com下同）

由於澳洲即將進入夏天，氣溫升高加上風勢強近，讓火勢瞬間失控，估計已經有上萬公頃受到火勢覆蓋，除了人力滅火外，消防隊也派出直升機灑水搶救。此外，新南威爾士省的無尾熊保護區約600隻無尾熊，也有一半遭到燒死。

澳洲無尾熊保育組織表示，目前至少有350隻無尾熊遭到燒死，重傷的也緊急送往當地動物醫院，「有些無尾熊很努力的復原，有些可能是更深層或是伴隨性的傷害，都還要繼續觀察。」此外，也提到目前可以幫助這些野生動物的方式就是多提供水份，降低牠們因為脫水造成的死亡。

▲多半無尾熊的爪子都受傷。

▲醫護人員擔心無尾熊嗆傷、脫水。