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無期徒刑囚犯「死了又被救活」！　他辯「服刑完畢」求釋放

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▲美國愛荷華州謀殺犯史瑞伯（Benjamin Schreiber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國愛荷華州囚犯史瑞伯（Benjamin Schreiber）曾經短暫死亡，他因此自認已經完成刑期。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國愛荷華州（Iowa）發生一起離奇事件，66歲的謀殺犯史瑞伯（Benjamin Schreiber）敗血性休克，心臟一度停止跳動，失去生命跡象，之後被醫護人員努力救活。但是他卻認為，「死亡」代表自己已經服完無期徒刑，義務完成，應該要被釋放。

根據《得梅因紀事報》（The Des Moines Register），史瑞伯1996年拿斧頭砍殺一名男子，被判無期徒刑，不得假釋。他出庭時主張，自己在獄中乖乖服刑，直到「短暫死亡」以後4年，照理來說義務已盡，早就應該要被釋放，「判決已經過期了。」

▲監獄（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲史瑞伯認為，無期徒刑的義務僅只於死亡的那一天，因此短暫死亡過的他應該要被釋放。（示意圖／取自免費圖庫Pxabay）

根據《獨立報》，史瑞伯2015年3月在獄中發高燒、癲癇發作，緊急送往愛荷華大學醫院和診所（UIHC）後，被診斷出腎結石引發敗血性休克（Septic Shock），心臟一度停止跳動，被施加5次急救以後，恢復生命跡象。但是，他曾在懲戒署簽署放棄急救文件，弟弟當時也已同意放棄急救。

史瑞伯2018年在瓦佩洛郡（Wapello County）法院上提到，他是「違背自己的意願」被救活的。據了解，這一名囚犯已經為此上訴許多次，目前全都宣告失敗。

愛荷華上訴法庭6日駁回此案，法官波特菲爾德（Amanda Potterfield）表示，「生命」並不是由州法律所定義，立法機關也不希望囚犯經醫療復甦後就被釋放，「史瑞伯要不就是活著，但如此一來，他就必須待在監獄裡。或者，他其實已經死了，那麼繼續上訴也沒有意義。」

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