日皇4.6km即位遊行今登場　上午7時大晴天排隊人潮爆滿

▲上午就有大批排隊人潮。（圖／翻攝自推特／澤田大樹）



記者丁維瑀／綜合報導

日本天皇德仁的即位遊行「祝賀御列之儀」今（10）日登場，上午7時皇居周邊就可看到滿滿的排隊人潮；上次平成時代的即位祝賀遊行當時則有約11萬人出席。此次遊行路程約4.6公里，預計進行30分鐘。

NHK報導，雖然遊行到下午才會正式開始，但上午7時皇居周邊就有許多民眾排隊，日本網友也紛紛留言「快樂的日子」、「好多人」，從他們上傳的圖片也可見到天氣非常好。

日本時間下午3時，天皇德仁與皇后雅子將會搭乘敞篷車，從皇居宮殿出發，預計下午3時30分抵達赤坂御所。遊行車隊中還可見王室成員秋篠宮文仁親王夫婦，以及首相安倍晉三的轎車，屆時總共會有46輛車。

遊行期間，日皇配戴最高等級的「大勳位菊花章頸飾」。皇后則穿上禮服，可以配戴繼承下來的頭飾與獎章，此次遊行路線跟先前的遊行路線大致相同。日本各地警方高度戒備，預計總共動員2.6萬人維安。群眾可以在遊行路線旁邊的特定區域觀賞，現場設有多個行李檢查站，不得使用自拍棒、三角架等協助拍攝的物品。

《朝日新聞》、《共同社》報導，4.6公里長的路線沿路會派駐警力，也會巡邏周邊的建築物，避免恐攻或其他暴力事件發生。考量到預計會有數萬名的群眾，他們來到遊行現場時必須接受檢查，禁止攜帶刀、罐子、自拍棒等物品。

▲禁止攜帶的物品。

遊行路線從皇宮宮殿出發，接著行經東京警視廳、國會議事堂，最後抵達赤坂御所。沿途設置特殊的觀看區域，觀眾必須站在柵欄後方，當局呼籲可以歡呼，但不要大吼。

▼遊行路線。

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