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MSCI季度調整　A股迎資金潮、中長期看俏

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▲大陸A股納入MSCI首日　滬深兩市開低。（圖／上海證交所）

▲MSCI將A股成分調高。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

MSCI甫公布11月季度調整結果，台股連三度被下調權重，A股納入比例從15%上調到20%。法人認為，在MSCI效應下，A股與國際市場的連動性會增強，預料資金流向將以具備MSCI納入題材之A股為主，中長期潛力看俏。

MSCI這次將中國大型A股納入因素從15%提高到20%，中型A股也會以20%的比例納入MSCI指數中，11月底生效。此外，繼MSCI之後，富時羅素以及S&P等國際重量級指數編製機構也將在今年陸續納入A股，
預估到今年底海外資金持有A股市值將達到人民幣1.8兆元，預料資金流向將以具備MSCI納入題材之A股為主。

請繼續往下閱讀...

第一金中國世紀基金經理人黃筱雲表示，這次MSCI擴大A股占比，實現今年3月宣布的「三階段擴容」策略，預料將吸引350~400億美元全球主、被動式資金大量流入。

黃筱雲指出，中國加速資本市場開放，今年9月全面取消QFII（合格境外機構投資人）與RQFII（人民幣合格境外機構投資人）投資額度限制，為國際資本進入陸股鋪路。

在A股國際化題材的進一步加持下，黃筱雲認為，陸股短、中、長期格局偏多，並且會以龍頭大消費股、具估值優勢的藍籌金融股受惠最深，其次則是因結構性機會帶來的成長型股，包括：互聯網、金融科技、醫療、國產化替代、機械設備等。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，這次擴容更重要的意義是，進一步提升外資與機構法人在A股的占比，改善過往以散戶為主的結構，同時，在納入指數的標的上，更多元化且更能突顯A股的產業特色及其利基與價值，這將持續在境內市場交易上形成追隨效益，讓A股更趨向建康發展。

後市展望，陳朝政表示，美中在貿易協商上有顯著進展，在總體經濟數據好壞參雜下，後續觀察基建和出口若得以持續好轉，製造業將逐步具備轉穩基礎。投資方向上，以低估值、穩業績的個股為投資方向，長線關注題材依舊為科技加消費雙主軸，並關注年底消費旺季來臨對消費股的提振效應。

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