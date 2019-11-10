每月1.5萬太難活　法男大生餐廳自焚90％燒傷：總統殺了我

▲里昂第二大學男大生自焚，以此抗議社會制度。（圖／翻攝自Google Map）

記者丁維瑀／綜合外電報導

法國一名22歲男大生疑似財務出現問題，透過臉書指責總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人後，前往里昂（Lyon）一所大學的餐廳前方點火自焚。消防人員說明，男子身體90％燒傷，送醫後情況緊急。

BBC報導，這名男子平時就讀里昂第二大學（Lyon 2 University），他在臉書寫道，再也無力面對每月450歐元（約台幣1.5萬元）的經濟負擔，「讓我們對抗崛起的法西斯主義（fascism），那只會分裂我們，還有造成不平等的自由主義（liberalism）。」

自焚以前，男大生指責馬克宏、前法國總統歐蘭德（Francois Hollande）與薩科吉（Nicolas Sarkozy）以及歐盟「殺害他」，這些人帶來不穩定的局勢，同時他還認為極右派的歐洲議會議員雷朋（Marine Le Pen）與媒體編輯是在製造恐懼。

French student sets himself on fire over financial problems https://t.co/nie4KNK8aI — BBC News (World) (@BBCWorld) November 9, 2019

男子最後來到多人的大學餐廳前自焚，傷勢嚴重，他透過訊息告訴女友自己的計畫，對方立刻通知警方。

《法新社》報導，男子來自里昂附近的聖德田（St Etienne），他約在下午3時左右自焚，目前在醫院生死未卜，身體90％燒傷。校長唐佩妮（Dompnier）表示，「我們不知道這名學生他個人的掙扎，他在校內非常活躍。學校替他、他的家人與朋友提供所有支持。」

男大生的身分尚未被確認，他曾寫道「就算我有援助，一個月450歐元能夠生活嗎」、「完成學業後，我們要工作、繳費多久，才能得到像樣的養老金，在大規模失業的情況下，我們能領到嗎」。