每月1.5萬太難活　法男大生餐廳自焚90％燒傷：總統殺了我

▲里昂第二大學男大生自焚,以此抗議社會制度。(圖/翻攝自Google Map)

記者丁維瑀/綜合外電報導

法國一名22歲男大生疑似財務出現問題,透過臉書指責總統馬克宏(Emmanuel Macron)等人後,前往里昂(Lyon)一所大學的餐廳前方點火自焚。消防人員說明,男子身體90%燒傷,送醫後情況緊急。

BBC報導,這名男子平時就讀里昂第二大學(Lyon 2 University),他在臉書寫道,再也無力面對每月450歐元(約台幣1.5萬元)的經濟負擔,「讓我們對抗崛起的法西斯主義(fascism),那只會分裂我們,還有造成不平等的自由主義(liberalism)。」

自焚以前,男大生指責馬克宏、前法國總統歐蘭德(Francois Hollande)與薩科吉(Nicolas Sarkozy)以及歐盟「殺害他」,這些人帶來不穩定的局勢,同時他還認為極右派的歐洲議會議員雷朋(Marine Le Pen)與媒體編輯是在製造恐懼。

French student sets himself on fire over financial problems https://t.co/nie4KNK8aI