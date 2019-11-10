川普炒掉他！波頓傳出書「價碼6000萬」　2020總統大選前復仇

▲波頓任期後段與川普相處並不和睦。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）9月下台，與總統川普撕破臉。《美聯社》援引消息人士說法指出，波頓已與出版商「西蒙與舒斯特」（Simon & Schuster）達成協議，即將出書，且這筆交易價值200萬美元（約台幣6000萬元）。

出版官員並不知道書名或發行日期，「西蒙與舒斯特」與波頓的發言人也拒絕回應。不過CNN報導，有消息傳出這本書會於2020美國總統大選以前出版。

據悉波頓的代理方為「標槍文學社」（Javelin literary agency），該機構的客戶包括前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），以及川普政府一名匿名官員，其新書《警告》（A Warning）預計本月19日發行。

根據3名知情的出版業人士透露，波頓過去幾周與出版商達成共識，交易價值高達200萬美元。此前有媒體稱，波頓曾談論可能的出書計畫，這導致外界猜測他是否會與川普在檯面上鬧翻。

波頓的國安顧問任期總共17個月，鷹派的他主張在海外採取軍事行動，離開白宮前與川普的關係變得緊張，兩人政策產生分歧。川普當時宣布炒掉這名國安顧問，就像政府中其他人一樣，他強烈反對波頓的許多建議。

9月下旬一場戰略與國際研究中心（CSIS）演講中，波頓談及對於北韓的看法，「過去的每天都讓北韓成為更危險的國家」、「你今天不喜歡他們的舉止，當他們的核武能飛往美國城市時，你覺得會是怎樣」。

川普目前面臨民主黨發起的彈劾調查。波頓的律師8日寫道，若是法官裁定波頓必須作證，他會願意現身。

一名親近波頓的消息人士近期告訴CNN，如果他最終真的作證，他會說白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）、川普的個人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與其他人在涉及烏克蘭的醜聞中「對總統不忠」。